„Nagyon másképp működik, mint a többiek" – a továbbra sem nyilatkozó Milák Kristóf edzője a Mandinernek

Pénteken zárásként a világ idei harmadik legjobb idejével megnyerte a 100 méter pillangó döntőjét, s összesítésben 5 arany- és 1 ezüstéremmel zárta az Úszó Országos Bajnokságot Milák Kristóf. A Budapesti Honvéd 24 éves olimpiai-, világ- és Európa-bajnoka egyéves kihagyás után versenyzett újra. Az önkéntes száműzetése után visszatért klasszis csak februárban csatlakozott az edzőjéhez, aki értékelte lapunknak a teljesítményét péntek este, a Duna Arénában.

Verseny az idővel

„Én kizárólag önmagához hasonlítom. A rövidebb számokban nagyon közel úszott a legjobbjaihoz, 50 méter gyorson egyéni csúcsot ért el. Az ereje, a gyorsasága megvan. Azt érzem, hogy az állóképességét vissza tudjuk hozni olyan szintre, mint amilyen 2023-ban ilyenkor volt. Az akkori országos bajnokságon 1:52.50-nel ért falat 200 pillangón, én ahhoz képest mérem, és arra a szintre kell fejlesztenünk, hogy a táv második felét is bírja. Most 1:54.90-et tudott, nem tartalékolt, ennyi volt benne. A képességeit megmutatta, és azt, hogy jó versenyző típus. Ezt tudja hozni téthelyzetben is. Arra kell elégnek lennie a hátralévő bő három hónapnak, hogy magas szinten háromszor képes legyen teljesíteni a 200 méter pillangót. Itt, az OB-n ami a döntő volt, az az olimpián a középdöntő lesz, és másnap következik a döntő, amiben a legjobbat kell úszni. Hogy elbírja annyiszor ezt a számot, ahhoz kell a verseny-állóképességét kialakítani. Pontosan ezért terveztünk be néhány megméretést még az olimpiai előtt” – mondta lapunknak Virth Balázs.

Van elmaradás

A Milák távollétében tavaly 200 pillangón világbajnok, amúgy vegyesúszó Leon Marchand egy amerikai versenyen 1:54.97-et úszott, 7 századdal közelítette meg a magyar szerdai produktumát. Virth Balázs kitért a francia riválisra is, ám hangsúlyozta: egy fő ellenfele van versenyzőjének.

„Az a meglátásom, hogy Marchand terhelésből úszik, és sok versenyszámot fog vállalni Párizsban. Tavaly ebben az időszakban 1:55.58-at ért el, tehát előrébb tart.

Mi egy picit hátrébb vagyunk, mint 2023 áprilisában, de annál jóval előrébb, mint amit gondoltunk.

Ezeket így kell mérlegre tenni. Az olimpiát nem úgy fogják megrendezni, hogy mihez képest hol tartasz, mert nincs olyan. Ott mindenkinek a legjobbját kell úszni! Kristófot fokozatosan kell visszaépíteni, ő azért nagyon másképp működik, mint a többiek. Lépésről lépésre kell adagolni neki a terhelést az ő teherbíró képességét és egyéniségét figyelembe véve. Saját magához kell mérni, mert ő a világcsúcstartó, 1 perc 50 másodpercet tud. Ha ő olyan állapotban van, hogy az egyéni legjobbját meg tudja közelíteni, akkor saját magára tud figyelni, és olyan önbizalommal tud versenyezni, amilyennel szokott. Ő is erre törekszik, hogy magabiztosan állhasson rajtkőre Párizsban.”

Értetlenkedő kapitány

Milák Kristóf – ahogy tavaly június óta – ezúttal sem nyilatkozott. Azt azért jó volt látni, hogy ha nem is kitörő jókedvvel, de fotózkodott és autogramokat osztogatott a lelkes szurkolóknak. Amikor Virth Balázs edzőt arról kérdeztük, kezd-e lassan megnyílni az úszó, széles mosoly kíséretében csak annyit mondott: „Szerintem igen. Reméljük!”

Sós Csaba szövetségi kapitány is kerülte a témát: „Találkoztam vele a verseny elején, de nem akarok erről többet mondani, mert ha ő sem szeretne ilyenekről mesélni, akkor én sem.” A rutinos szakember ugyanakkor nem titkolta, nem erre számított a hosszú kihagyás után újra versenyző Miláktól.

„Engem meglepett. Közel hatvan éve vagyok a sportágban, minden részét űztem. Nem hittem, hogy itt tarthat, de korszakos zsenivel van dolgunk. Azért leszögezném:

ne próbálja meg más utánozni, mert biztos, hogy nem fog menni!

Nekem már októberben az volt a benyomásom, hogy késedelmet szenved a felkészülése. Az Egyesült Államokban Bob Bowman, aki jelenleg a legeredményesebb úszóedző a világon, a legendás Michael Phelps trénere volt, Kós Hubert és Leon Marchand felkészülését is irányítja, már augusztus közepén elkezdte a melót a tanítványaival. Karácsonykor is edzettek, kihagyták februárban a világbajnokságot, mondván, hogy edzeni kell. Ők sem debilek, nem csinálnák, ha nem lenne szükségük rá. Naponta hat órát sanyargatják magukat. Persze vannak kivételek, mint Milák is. Hiába akarta volna megtanulni valaki Elvis Presley vagy Michael Jackson mozgását, nem megy. Kristóf egyedi utat jár, ugyanakkor nem könnyen vívja ki magának. Az én reflexeim nem erre a logikára reagálnak, de ő másként működik. Ha így sikeres, legyen!” – fogalmazott a Mandinernek Sós Csaba.