Milák Kristófot megszorongatta a vb-bronzérmes, de így is országos bajnok lett 100 méter gyorson

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Nagyon bekezdett Milák Kristóf a 100 méter gyors döntőjében, de nagyon szoros volt a befutó, mert a világbajnoki bronzérmes Németh Nándor igencsak megszorongatta az olimpiai bajnokot. Milák ezzel országos bajnoki címmel tért vissza, és negyedszer győzött ob-n ezen a távon. Milák időeredménye 48.38, mindössze négy századdal marad el az olimpiai szinttől, míg Németh Nándoré alig több, 48.54, de a harmadik helyen célba ért Szabados Bence sem volt sokkal lassabb, 49.13-at úszott a döntőben.

Milák a győzelmét követően csakúgy mint délelőtt, szó nélkül sétált el az újságyrók mellett.

Milák Kristóf győzelme videón:

Mint arról beszámoltunk, Milák Kristóf egy éves szünetet követően április 9-én kedden, a 2024-es országos úszóbajnokságon versenyzett ismét, és első előfutamát a legjobb idővel (49.02) magabiztosan nyerve be is jutott a 100 méter gyors döntőjébe. Az olimpiai bajnok nem kommentálta győzelmét, szó nélkül elsétált az újságírók mellett (a szintén döntőbe jutó Hosszú Katinka valamivel beszédesebb volt, de ő is midössze két szót mondott).