Milák Kristóf döntőbe jutott, majd szó nélkül elsétált (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Milák Kristóf visszatért a medencébe és rögtön be is jutott az országos bajnokság döntőjébe 100 gyorson, ráadásul a legjobb idővel (49.02). Győzelme után az olimpiai bajnok úszó szó nélkül elsétált az újságírók mellett.

Milák közel egy év után versenyzett újra, utoljára a tavaly április ob-n szerepelt. Edzője, Virth Balázs a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy bár Kristóf gyorsasága megvan, állóképessége még nem az igazi. A délutáni döntők 17:00 órakor kezdődnek.

Milák Kristóf mellett Hosszú Katinka is visszatért, erről itt írtunk.