Megkönnyíti Rossi dolgát az UEFA? – Újabb magyar labdarúgók reménykedhetnek az Európa-bajnoki kerettagságban

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Úgy néz ki, mégis felcsillant a remény, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség észhez tér, és miután számos nemzeti szövetségi kapitánya tiltakozott ellene, valószínűleg visszavonja az Európa-bajnokságra nevezhető keretek szűkítéséről szóló döntését.

Az UEFA válogatott versenyekért felelős bizottsága a PA hírügynökség értesülései szerint hétfőn megszavazta, hogy 23 helyett 26 labdarúgót nevezhessen minden ország, de ezt a döntést még a végrehajtó bizottságnak is szentesítenie kell.

Az UEFA tavaly novemberben jelentette be, hogy a következő kontinenstornán minden résztvevő nemzet válogatottjának kerete a 2021-ben rendezett Eb-n engedélyezett 26 helyett csak 23 fős lehet. A 26 fős keretlétszámot eredetileg a koronavírus-járvány idejére vezették be, de a válogatottak hozzászoktak, és a labdarúgókat manapság érő meccsterhelés mellett talán jogos is az elvárás, hogy ekkora legyen a nemzeti együttesek merítési lehetősége.

Egy 23 fős keretbe a kezdőcsapat mellett minden labdarúgóra egy, a kapusra két csere jut, ami valóban nem túl sok. Nem csoda, hogy számos szövetségi kapitány – köztük Julian Nagelsmann (Németország), Ronald Koeman (Hollandia), Gareth Southgate (Anglia) és Dragan Sztojkovics (Szerbia) – követelte, hogy a szövetség továbbra is engedélyezze 26 játékos nevezését.