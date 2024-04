Kiderült, miért nevezi Orbánt a Ferencváros korábbi támadója „Mr. Száz Százaléknak”

Nyitókép, fotó: MTI/Beliczay László

A Fradival 2015-ben Magyar Kupát nyerő futballista szerint Eb-csoportunkban – már csak a hazai környezet miatt – Németország a favorit, már csak azért is, mert az utóbbi hónapok gyengébb formája után óriásit javult a közhangulat, hiszen Toni Kroosék előkészületi mérkőzésen legyőzték a 2018-as világbajnok Franciaországot valamint Hollandiát is.

„A két győzelem minden kételyt eloszlatott, Julian Nagelsmann abszolút élvezi a bizalmat”

– tette hozzá a jelenleg televíziós szakkmementátorként dolgozó sportember.

Benjamin Lauth szerint egyértelmű, hogy a szövetségi kapitány Manuel Neuert favorizálja a kapuban, a védelem tagjai jó képességű labdarúgók, de az nem fér bele, hogy három-négy meccsenként nagyot hibáznak, különösen a balhátvéd posztján akadnak komoly gondok, Joshua Kimmich hátrahozatalát viszont telitalálatnak tartja.

Toni Kroos a 2024-as Eb-n is összecsaphat Kleinheisler Lászlóval Fotó: MTI/Kovács Tamás

A középpályára rátérve elmondta, „vitán felül áll, hogy „Toni Kroos visszatérése óriási hatással van a csapatra, a franciák és a hollandok ellen is vezér volt, ő diktálta a tempót, karmesterként vezényelt”. Benjamin Lauth szerint a német válogatott „legyengébb láncszeme” a támadósor, ezen belül az ék pozíciója,

egyszerűen nincs olyan kaliberű játékosunk, mint annak idején Miroslav Klose volt”

– fogalmazott. A korábban az edzősködést is kipróbáló Lauth az nso.hu felkérésére elmondta a véleményét a Bundesligában szereplő magyar futballistákról is: „Sallai Roland jól teljesít, a Freiburg szintjén nagyszerű, több szerepkörben bevethető támadó, aki az Európa-ligában is villogott, ám a tudása alapján több gólban kellene szerepet vállalnia. Szalai Attila azonban számomra is talány...”

A Gulácsi-Dibusz párharcban Lauth természetesen korábbi csapattársát favorizálja, míg Willi Orbánt egyszerűen csak Mr. Száz Százaléknak nevezi! „Mindig lehet rá számítani, alig hibázik, olvassa a játékot, kiválóan védekezik, nyugalmat sugároz, a német bajnokságban és a BL-ben is megállja a helyét”.