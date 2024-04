Fair play-díj egy fürdőgatyáért? – Horváth Dávid a Mandinernek

Fair play-díjat javasol a Magyar Úszó Szövetség Instagram-oldala Horváth Dávidnak a napokban lezárult országos bajnokságon tett gesztusáért. A Kőbánya Sport Club 27 éves, Európa-bajnoki ezüstérmes úszójának története megérne egy különc cikket is, hiszen

úgy zárta egy arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel a 2024-es úszó országos bajnokságot, hogy másfél éve már visszavonult, és a versenyre szabadidejében, munka mellett edzőtábor és profi segítség valamint bármiféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül, egyedül készült fel.

Horváth Dávid, aki a Testnevelési Egyetemen második diplomája megszerzésére készül, jelenleg úszóedzőként dolgozik a kőbányai egyesületnél, utánpótláskorú sportolókkal foglalkozik. Szabadidejében pedig az Úszó Nemzet Program keretében óvodás gyerekeket oktat. De nem ezért tarják méltónak a sportszerű viselkedésért járó díjra, hanem azért, amit az ob-n az 50 méteres mellúszás döntőjében tett.

Történt ugyanis, hogy legnagyobb ellenfele, a címvédő Gál Olivér úszónadrágja a start előtt pár perccel elszakadt, ő pedig kölcsönadta neki a tartalék dresszét, hogy versenyezni tudjon. A finálét Gál nyerte Horváth Dávid pedig ezüstérmes lett. Emellett egyéniben országos bajnok lett 100 méteren, váltóban pedig nyert egy ezüstöt és egy bronzot. A fentiek apropóján beszélgettünk sportolóval.

Gratulálok az úszó ob-n elért eredményeihez! Milyen élmény volt újra versenyezni?

Köszönöm szépen! Kicsit fura, de jó is egyben. Ugye én 2022-ben a rövidpályás ob után visszavonultam. Ott még sikerült nyernem, és annak ellenére, hogy már eldöntöttem, hogy befejezem, valahogy volt egy olyan érzésem, hogy ez nem az utolsó versenyem volt. Épp ezért most olyan élmény volt, mintha előre megéreztem volna, hogy ez fog történni. Kicsit szokatlan volt, mert másfél évig nem ugrottam versenyen vízbe, de azért nagyon jól éltem meg.

Miért döntött úgy, hogy visszatér?

Elsősorban azért, mert a Kőbánya SC-nek nincs elég mellúszója. Bár nem versenyeztem, természetesen jártam edzőterembe, tehát a formámat fenntartottam. Gyuri bá (Turi György, a Kőbánya SC úszó szakosztályának vezetője – a szerk.), a szakosztályvezetőnk kérte, hogy segítsek be a csapatnak, mert bár befejeztem, olyan időre képes vagyok, amivel esetleg éremesélyes lehet a váltónk. Ez volt az elképzelés, de úgy voltam vele, hogy ha már csapatban elindulok, megpróbálom az 50-et és a 100-at. A 200-hoz nem voltam elég edzett, de ezekben el mertem indulni.

Érdekes, hogy egyéniben jobb eredményt ért el, mint váltóban.

Igen, bár időeredményt tekintve a váltóban jobbat tudtam úszni, ami engem is meglepett. Az első napon a 100 méter egyéni után volt a váltó, és elég fáradtan ugrottam vízbe, ennek ellenére sikerült ugyanazt vagy még egy kicsit jobb időt is elérnem.

Az ön eredményeinek plusz értéket ad, hogy munka mellett, önszorgalomból, edzőtáborozás nélkül készült a versenyre. Hogy lehet így edzeni?

A napjaim úgy néznek ki, hogy nagyjából 5:30-tól 7:15-ig tartom meg a reggeli edzést, aztán van egy kis pihenőm, majd 10 órától általában 3-4 órán keresztül gyerekeket oktatok, 14 órától 17 óráig pedig a délutáni edzést vezetem. A felkészülést – ha lehet annak nevezni, hogy heti kétszer ugrottam be – úgy tudtam csinálni, hogy a reggeli edzések utáni szünetben „úszkáltam”. De ezt nem lehet komoly edzésnek nevezni – 1500 métereket úsztam, a technikára, a vízérzék visszaszerzésére koncentráltam. A délutáni edzések után pedig heti 3-4 alkalommal mentem a konditerembe, és ott valóban komolyan dolgoztam, sokszor 19-20 óráig.

Mit szól hozzá, hogy az úszószövetség Insta-oldalán Fair play-díjat javasolnak Önnek?

Kicsit túlzásnak érzem, hiszen

nekem mindig teljesen természetes volt, hogy a Fair play szellemében, egyforma feltételek mellett versenyzünk.

Olivér odajött, mondta, hogy elszakadt a dressze, én meg segítettem, mert nem szerettem volna, hogy versenyúszó nélkül, hátrányban kelljen úsznia, ezért nem is gondolkodtam a dolgon. De mondom, ez szerintem alap.

Mit szólt ő, miután nyert az ön nadrágjában?

Mondta, hogy rendesen megizzadt, ami érthető, mert egy ilyen szituációban stressz éri a sportolót. Amikor egy verseny döntőjében elszakad egy gatya – ez persze bárkivel előfordul – és nincs az embernél tartalék, az egy iszonyú nagy stresszhelyzet, és ezt neki is le kellett küzdenie. De természetesen megköszönte, és a végén visszaadta a nadrágot.

Hogyhogy önnél volt tartalék, nála viszont nem? Ez a rutin?

Persze, én erre mindig nagyon figyeltem. Szemüvegből is mindig kettő volt nálam, sapkából akár négy öt, mert így, ha valami elszakad, nem kell idegeskedni, csak előveszek egy másikat. Lehet, hogy elfelejtette, nem tudom, de szerencsére megoldódott a dolog, és szerintem ez így volt korrekt.

Idén olimpiát rendeznek Párizsban. Rióban indulhatott a játékokon – hogy látja a magyar úszók esélyeit?

Az olimpia azért nagyon más kávéház mint egy országos bajnokság vagy akár egy Eb. Sajnos az olimpián sok versenyzőt elkap az „olimpiai láz”, a stressz, hogy egy olyan versenyen szerepel, amit csak négy évente rendeznek meg, ezért az esélyekről nehéz nyilatkozni. Szerintem azok, akik fejben felkészültek, pláne amennyiben már szerepeltek olimpián, azoknak ez nem lehet gond. Aki először vesz részt olimpián, és úgy megy oda, hogy esélyes – itt most Vivire gondolok (az új Egerszegiként is emlegetett Jackl Vivien, a TVSE versenyzője, aki az ob-n 12 másodperccel előzte meg Hosszú Katinkát), annak nehezebb lesz, de ez nem azt jelenti, hogy nem sikerülhet, szerintem ő is bármire képes lehet.