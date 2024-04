Ezért nem állították ki a szinte közellenségé váló Martínezt a második sárga lapja után!

Nyitókép, fotó: X/Emi Martínez

A Lille ultrái külön is készültek az Aston Villa elleni kupamérkőzés előtt a vendégek kapusára, Emiliano Martínezre, nem feledve, hogy az argentin klasszis mennyire tiszteletlenül viselkedett a francia labdarúgókkal és szurkolókkal a legutóbbi, katari világbajnokság döntőjében.

Emlékezetes, akkor a rendes játékidőben 3–3-ra végződő finálét Argentína tizenegyesrúgásokkal 4–2-re nyerte meg Franciaország ellen, miután az Albicelestes („égszínkék-fehérek”) kapusa hárította Coman lövését, igaz, utólag elnézést kért a tettéért.

A hírek szerint a hazai kemény mag a lehető legellenségesebb hangulatot kívánta kelteni az Aston Villa kapusa mögötti lelátón,

sőt, néhányan a Lille és az Aston Villa mérkőzését követően át is akartak ugrálni a pályát övező palánkokon, de ezt az éber biztonsági őrök megakadályozták. Azért Emiliano Martínezt sem kellett félteni: megindult a hazai keménymag felé, ám aztán időben meggondolta magát, és megőrizte hidegvérét.

Mivel az első találkozón az Aston Villa 2–1-re verte meg riválisát, és a visszavágón a francia együttes is pont ilyen arányban győzött, hosszabbításra, majd tizenegyesrúgásokra került sor.

Az argentin klasszist nem csak a tudása, a hite is átsegíti a nehézségeken (archív) Fotó: MTI/EPA Andrew Boyers

Utóbbi során egy olyan, nem mindennapi jelenetre is sor került,

amelyet nemzetközi kirakatmeccseken, de még hazai kupamérkőzéseken sem túlságosan gyakran tapasztalhattunk: hogy hogy nem, ezúttal is derék Emiliano barátunk a főszereplő!

Történt ugyanis, hogy a mérkőzés 39. percében reklamálásért kapott egy sárga lapot Kruzliák játékvezetőtől, majd a hosszabbítás letelte után, immár a továbbjutást eldöntő tizenegyesrúgások alkalmával azért figyelmeztette újra a szlovák sípos a világbajnok argentin kapust, mert – miután hárította Nabil Bentaleb tizenegyesét – kimutogatott a nézőknek.

Általános döbbenetre a második sárga lap ellenére is pályán maradhatott Martínez,

a miértre pedig roppant egyszerű a magyarázat.

A FIFA Szabályalkotó Testülete, az International Board ugyanis 2020. július 1-étől módosította a kupamérkőzéseken kapott figyelmeztetésekkel kapcsolatos szabályát.

Ezek szerint

annak a játékosnak, aki egy kupameccs rendes játékidejében vagy a hosszabbításban sárga lapot kap, „a büntetőpontról végzett rúgások során” – ez a hivatalos elnevezése a továbbjutást eldöntő tizenegyeseknek – törlődik a figyelmeztetése,

magyarul ennek a szakasznak ugyanolyan tiszta lappal indulnak, mint a mezőny többi futballistája.

Ez tehát az oka, hogy Emiliano Martínez a Lille-szurkolók látványos lecsendesítése után is pályán maradhatott, és még Benjamin André kísérletének hárításával is tovább borzolhatta a kiesés miatt egyébként is rendkívül csalódott hazai drukkerek idegeit...