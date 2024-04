Blama: 1956 után ismét nem lesz súlyemelőnk az olimpián

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Mélyponton a magyar súlyemelés, ezt kár is volna tagadni. Már évek óta Nagy Péter az egyetlen olyan sportolónk, aki ki tudta vívni az olimpiai részvételt. A legutóbbi három játékokra csak ő tudott kijutni, Tokióban, 2021-ben a 7. lett. A 38 éves ólomsúlyú emelő Párizsban is szeretett volna ott lenni, a magyar szövetség ki is utaztatta őt az utolsó, thaiföldi kvalifikációs világkupa-versenyre, de a plusz 109 kilós Nagy sérülése miatt nem emelhet nehezet, s ezzel a nagy álom is szertefoszlott. A másik magyar résztvevő, Mitykó Veronika legalább emelt, de nagyon messze volt attól, hogy kijusson az olimpiára.

Így aztán – leszámítva az 1984-es Los Angeles-i politikai bojkott miatti távolmaradást – 1956 után nem lesz magyar súlyemelő az olimpián.

A történtek után meglepő nyilatkozatot tett Dobos Imre, a Magyar Súlyemelő-szövetség elnöke az M1-nek.

„Első körben, az eredmények után nincs magyar kijutó, de sok ország van, amely minden súlycsoportban kvalifikált, azok pedig csak három versenyzőt indíthatnak majd. Nemenként ötven fő indulhat, ezen felül még tíz-tíz fő kap kvótát. Tehát nagyon nagy esélyük van a magyaroknak, elsősorban Mitykó Veronikának” – nyilatkozta az elnök.

Ez azt jelentené, hogy legalább tízen kiesnek Mitykó elől a rangsorban, de ha a realitások talaján maradunk, erre azért vajmi kevés esély van. A Nemzeti Sport megkereste a nemzetközi szövetség (IWF) alelnökét, de Ádámfi Attila semmi biztatót nem üzent.

„A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szabályai alapján Magyarország nem jogosult szabadkártyára. Minden erre vonatkozó előírás megtalálható az IWF honlapján” – mondta. A lap szerint az is teljesen esélytelen, hogy annyi visszalépés legyen, amivel a magyarok kijutnak az olimpiára.