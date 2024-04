Az elátkozott játékos és az örök bajnok találkozásából egyelőre előbbi jött ki győztesen

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra

Ha korunk ötven legjobb futballistáját kellene megnevezni, nem biztos, hogy rajta lenne a listán Kingsley Coman. Pedig nem rossz játékos a francia, sokan cserélnének vele, és elfogadnák azt az eredménysort, ami neki van. A francia válogatottal volt már Európa- és világbajnoki ezüstérmes, a 2020-as Bajnokok Ligája-finálét pedig az ő gólja döntötte el a Bayern München javára – épp a volt csapata a Paris Saint-Germain ellen. A 27 éves Coman klubszinten 320 tétmeccset játszott már, s ezeken szerzett 64 gólt és adott 68 gólpasszt. Elég jó mutatók ezek egy szélsőtől, de ami még ennél is szebb, hogy az elmúlt tizenkét évben tizenegy bajnoki címet nyert – írja az Index.

A guadeloupe-i felmenőktől 1996. június 13-án Párizsban született focista miután nagykorúvá vált, szabadon igazolhatóként a PSG-től az olasz csúcstartó Juventushoz távozott, amellyel megnyerte a bajnokságot, a Coppa Italiát, az Olasz Szuperkupát. Torinóból a 2015–2016-os idényben két meccs után előbb kölcsönbe, 2017 nyarán pedig 21 millió euróért végleg a Bayern Münchenhez igazolt. A váltás évében az olasz és a bajor gárda is csúcsra ért, így negyedik profi idénye végére már öt bajnoki címnél járt. A német csapatban pedig hamar fontos szerepet töltött be, 23 Bundesliga-meccsen tíz kanadai pontot termelt (4 gól+6 gólpassz), amivel kiharcolta helyét a hazai rendezésű Európa-bajnokságra készülő francia válogatottban, és a döntőig vezető úton csak az elődöntőben nem lépett pályára.

A Bayern Münchennel érkezése óta egyfolytában bajnok volt, kivéve most. Ez azt jelenti, hogy Kingsley Coman 11 profi idénye alatt 12 bajnoki címet szerzett.

Közben háromszoros Német Kupa-, hatszoros Szuperkupa-győztes lett, nyert Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot is. Az idei lehet pályafutása első olyan éve, amikor nem hódít el semmit. Mint köztudott, a hétvégén a német Bundesligát a Bayer Leverkusen nyerte meg. Ugyanakkor a Bajnokok Ligájában még versenyben van a Bayern, szerda este az Arsenal legyőzésével bejuthat a legjobb négy közé. Tehát, meglehet, hogy az idén sem marad trófea nélkül Coman.

Sokan azt mondják, Harry Kane átka most a franciát is utolérte. A Bayern München tavaly nyáron szerződtette a kiváló angol válogatott csatárt a Tottenhamtól, aki rávitte a rontást a bajorokra. Tény, Kane kiváló futballista, feltartóztathatatlan gólrekorder, bármelyik edző szívesen látná a csapatában – valahogy mégsem nyer soha semmit. Még Coman győzelmi sorozatát is sikerült megszakítania, hacsak nem nyerik meg a bajorok az idén Bajnokok Ligáját.