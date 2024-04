Aranyeső után – hol tart Milák Kristóf?

Nyitókép: Nemzeti Sport / Török Attila

Az éremtermést nézve még jobban is teljesített, mint egy éve, ugyanakkor az időeredmények és a látottak beszédesek – ha már a főszereplő továbbra sem nyilatkozik senkinek. Az egyéves önkéntes száműzetés után az úszó országos bajnokságon visszatérő Milák Kristóf nem tűnt boldognak, ugyanakkor egyáltalán nem teljesített rosszul. Sőt, a hosszú kihagyás, a kevés edzés ellenére kifejezetten jól úszott, még nemzetközi mércével mérve is. Tokiói olimpiai bajnokunk, 200 méter pillangón világcsúcstartó versenyzőnk hat számban indult a Duna Arénában, és öt arany-, valamint egy ezüstérmet gyűjtött be.