Az olimpiai bajnok pólós Gerendás György 70 éves lett. A 230-szoros válogatott vízilabdázó aktív játékos-karrierjét követően kiváló edző lett, de sportvezetőként szövetségi és klubszinten is fontos feladatokat látott el – áll az olimpia.hu portrécikkében. Gerendás György két olimpián szerepelt játékosként, kétszer pedig a szövetségi kapitány segítőjeként.

Gerendás György 70 éves - a képen 1977-ben a magyar vízilabda-válogatott játékosaként Kép: MTI/Kovács Gyula

Gerendás György 70 éves – a mai napig álmodik arról, hogy vízilabdázik

A jelenleg a Ferencváros 2017-ben alapított női vízilabda-szakosztályát irányító szakember 2024 elején jelentette be, hogy az idény végén befejezi az edzősködést. Állítása szerint két éve döntötte el, hogy visszavonul. Elhatározását nem változtatta meg, de nagyon örülne, ha a szezon végén a Ferencvárossal még egy bajnoki címet ünnepelhetne. A montreali legenda, az 1976-os nyári olimpia aranyérmese születésnapján viszont nem tervezett nagy ünneplést, mert szerinte az ember fiatalon örül a születésnapoknak, de 70 évesen úgy érzi, ez egy nap a sok közül.

Gerendás György szerint már nagyon kevesen emlékeznek arra, amikor még játszott, ezért a legtöbb ember fejében edzőként él. Ennek ellenére úgy véli, játékosnak lenni mindig jobbm mint trénernek. „Elég sokszor álmodom a vízilabdáról, azt még soha nem álmondtam, hogy edző vagyok, mind a mai napig azt álmodom, hogy játszom” – fogalmazott Gerendás György 70. születésnapja alkalmából az M1-nek adott interjúban.

Gerendás György önmagáról, mint játékosról így vallott: „Én tudom magamról, hogy milyen játékosnak indultam. Én nem voltam az a Faragó, Kásás, Varga Dumi féle szupertehetség, csak egy tehetséges, jó játékosnak indultam, abból tudtam előbbre lépni nagyon sok munkával. Edzőnek sem érzem magam edzőzseninek, hanem ebben is próbáltam képezni magam. Arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy ki tudtam hozni magamból a maximumot abban a sportágban, amit nagyon szeretek. Játékosként és edzőként is azt a maximumot, ami tulajdonképpen nem volt bennem” – mondta

Gerendás György, a született Fradista

Gerendás György 1954. február 23-án született Budapesten. Pályafutását ötévesen a Fradiban kezdte, mivel édesapja, Gerendás László a klub úszóedzője volt. Úszóként is eredményes, sőt felnőttként, 1975-ben a négyszer százas gyorsváltóban magyar bajnok lett, de labdával mindig jobb volt. Az első komoly eredménye 1973-ban bajnoki bronzérem a Fradi felnőtt együttesével.

A Ferencvároshoz való viszonyáról így beszélt a klub honlapjának adott interjúban:

„Vannak olyanok, akik Fradistának születnek, és én valamiért annak születtem.

... Apukám nagyon nagy Fradi-drukker volt, ugye itt volt edző, és ráadásul sok vízilabda- és labdarúgómeccsre ment le. Apunak volt egy nagyon jó barátja, Béla bácsi, akit egy ideig pótapukámnak is tekintettem, mert nagyon szerettem, és Béla bácsi talán apunál is nagyobb drukker volt. Amikor apu nem ért rá, mert ugye edző volt, akkor Béla bácsi eljött hozzánk, kézen fogott és vitt ki a meccsekre. ... Az, hogy én itt kezdhettem el sportolni, hogy itt lettem olimpiai bajnok, itt csináltak nekem egy szobrot és az, hogy az utolsó tíz évemre visszatérhettem a Fradiba… Erre nem lehet szavakat találni, hogy mit jelent. Amikor egy-két év kihagyás után visszatértem a vízilabdába és azt mondtam a népligeti sajtótájékoztatón, hogy itthon vagyok, akkor ez a klubra hatványozottan igaz volt. Úgy éreztem, hogy visszacsöppentem oda, ahonnan nem is emlékszem, hogy elmentem”.

A montreali olimpia magyar aranyérmesei között

Gerendás György 1975-ben került be a válogatottba, és az 1976-os montreali olimpia élete egyik legfontosabb állomása lett, hiszen a Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Horkai György, Kenéz György, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila, ifj. Szivós István, Gerendás György összetételű magyar férfi vízilabda-válogatott olimpiai aranyérmet nyert.

A montreali olimpiára készülõ magyar vízilabda-válogatott tagjai: Gyarmati Dezső szövetségi kapitány, Faragó Tamás, Sudár Attila, Molnár Endre, ifj. Szívós István, Csapó Gábor, Kárpáti György segédedző. Horkai György, Kenéz György, Cservenyák Tibor, Sárosi László, Konrád Ferenc, Gerendás György.

1977-ben a vízilabda-válogatottal Európa-bajnokságot nyert, 1978-ban pedig átigazolt a Honvédba. Az 1978-as világbajnokságon ezüstérmes a nemzeti együttes, de 1979-ben megnyerik a világkupát. Az 1980-as moszkvai olimpián a címvédő magyar válogatott bronzérmes lett. Gerendás György emellett vb- és Eb-ezüstöt, számos magyar bajnoki érmet, Magyar Kupát-, KEK-et és Szuperkupát is nyert. 1981-ben az év vízilabdázója lett, miközben a Testnevelési Főiskolán edzői diplomát szerzett. 1983-ban a BVSC-be igazolt és a klubbal kétszer megnyerte a magyar bajnokságot.

1987-ben Olaszországba ment, ahol a Vomero, majd a Posillipo Napoli játékosa lett, 1988-ban és 1989-ben is olasz bajnoki címet nyert.

Egy évvel később, 1990-ben 230-szoros magyar válogatottként vonult vissza az aktív játéktól,

de a vízilabda közelében maradt, edzősködni kezdett.

Gerendás György edzőként

Gerendás György visszavonulását követően egykori klubja, a Posilipo Napoli színeiben kezdi edzői karrierjét. 1992-ben visszatért Magyarországra, és a BVSC férficsapatának edzőjeként négyszer (1996, 1997, 1998, 1999) nyerte meg a bajnoki címet, háromszor második helyzett és négyszer harmadik, azaz egy év 1995 kivételével mindig a dobogón végzett együttese – ekkor viszont Magyar Kupát nyert.

Időközben az 1996-os olimpiáig a válogatott edzőjeként is dolgozott. 1996. decemberében pályázott a szövetségi kapitányi posztra, de nem kapott elég szavazatot. ez nagyon rosszul érintette, utólag azt mondta, két évig nem is nézte a nemzeti együttes mérkőzéseit.

1997-ben az a Magyar Vízilabda-szövetség elnökségének tagja, amjd 1998-tól 2001-ig társelnöke volt.

2004-től az Eger vízilabdacsapatának edzője, amellyel kétszer (2011, 2013) nyert bajnokságot, négyszer ezüstérmes, kétszer a harmadik helyen végzett. Összesen négyszeer nyert Magyar Kupát. 2014-ben visszatért élete klubjához, a Fradihoz, ahol szakmai igazgató lett, előbb a férfi- majd a női együttes munkáját segítette, utóbbinak pedig ezője lett, és 2022-ben történelmi eredményt elérve egy Magyar Kupa győzelemmel megszerezte a női csapat első aranyérmét. Gerendás György eredményeit 2023-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével ismerték el

Kép: MTI/Kovács Tamás

Gerendás György eredményei

Sportolóként

olimpiai bajnok (1976)

olimpiai 3. helyezett (1980)

kétszeres világbajnoki 2. helyezett (1978, 1982)

Európa-bajnok (1977)

Európa-bajnoki 2. helyezett (1983)

Világ Kupa-győztes (1979)

kétszeres KEK-győztes (1974, 1977)

Szuper Kupa-győztes (1977)

kétszeres magyar bajnok (1985, 1987)

kétszeres olasz bajnok (1988, 1989)

ötszörös Magyar Kupa-győztes (1973, 1976, 1977, 1979, 1987)

Edzőként

OB I első helyezett (1996, 1997, 1998, 1999, 2011, 2013)

OB I második helyezett (1993, 2000, 2001, 2008, 2009, 2010, 2012)

OB I harmadik helyezett (1994, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007)

Magyar kupa győzelem (1995, 2000, 2003, 2007, 2008)

Magyar kupa második helyezett (2004, 2005, 2009, 2010)

Magyar Szuperkupa győzelem (2003)

BL 3. hely (2000)

KEK második hely (1996)

