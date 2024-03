Fekázás után: ezért kapott ennyire súlyos büntetést Mészöly Géza

Mint ismert, a neves szakember az Újpestre történő visszatérése utáni első bajnokin, a diósgyőri katlanban győzelemmel mutatkozott be (2-1), és a diadalittas mámorban kissé meggondolatlanul nyilvánult meg (a teljes nyilatkozat itt hallgatható meg), amely miatt az MLSZ Fegyelmi Bizottsága 2024. február 29-től három hónapra eltiltotta a szakembert a mérkőzésektől – tehát edzéseket tarthat – ám ebből csak egy hónapot kell letöltenie, miután a többi büntetést fél évre felfüggesztették.

Az elmarasztalás mértékén természetesen lehet vitatkozni, az Újpest FC meg is teszi, és az ő szemszögükből teljesen természetes, hogy fellebbeznek is a döntés ellen. Ám a lila-fehér klub a hivatalos közleményében

éppen arra a zéró toleranciára hivatkozik, amely alapján a szövetség illetékesei nem tehettek mást, minthogy hivatalból eljárást indítottak,

és parkolópályára tették a neves szakembert.

Ugyanis

a FIFA jó pár éve rendkívül szigorúan lép fel a rasszizmus minden (!) formájával szemben,

és ezzel kapcsolatban nem ismer könyörületet, és mindezt ajánlja a nemzeti tagszövetségeknek is.

A mai világban pedig, amikor már egy észak-macedón hatodosztályú meccs is teljes egészében megtalálható a világhálón, az MLSZ egyszerűen nem tehette meg, hogy nem reagál a történtekre, ne adj' Isten, „elsunnyogja” azt; hiszen ha az Újpest vezetőedzőjének megjegyzése megtorlatlan marad, annak akár beláthatatlan következményei is lehettek volna.

S bár teljesen nyilvánvaló, hogy Mészöly Géza nem elmarasztalóan, hanem éppen pozitív kontextusban „fekázott” egyet a nigériai Franklin Saserével kapcsolatban, a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékesei egyszerűen nem tehettek mást, minthogy egy méltányos büntetést róttak ki az Újpest vezetőedzőjére.

Közös a sorsuk: Mészöly Gézát már eltiltották, Dejan Sztankovics még nem tudja, milyen elmarasztalás vár rá a debreceni kiállítása miatt Fotó: MTI/Kovács Tamás

S itt engedtessék meg egy kis személyes kitérő is: labdarúgó-játékvezetőként és sportújságíróként is hosszú évtizedek óta mondhatom baráti a viszonyom Gézával, mindig korrekt módon viszonyultunk egymáshoz. A REAC, majd később az Újpest mérkőzésein is rendszeresen találkoztunk, és kölcsönösen segítettük egymás munkáját.

Éppen ezért ki merem jelenteni:

Mészöly maga sem gondolta, hogy ebből a vicces megjegyzéséből ekkora perpatvar lesz,

és az is teljesen nyilvánvaló (mint ahogy ezt nyilatkozta is), hogy a jövőben sokkal jobban átgondolja majd a mondatait.

Fentiek miatt is őszintén kívánom, hogy az Újpest a jelenlegi szakmai stábbal induljon el felfelé, és a tulajdonosváltás után megújulva, tiszta lappal újra meghatározó klubja legyen nem csak a magyar élvonalnak, hanem a nemzetközi labdarúgásnak is!

Nyitókép, fotó: MTI/Czeglédi Zsolt