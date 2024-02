Újabb pofon, csak a hetedik helyért játszhatunk a vb-n

Nem sikerült feledtetni a keddi negyeddöntőben a franciáktól elszenvedett vereséget. Zalánkiék a Szerbia elleni helyosztón csak az első gólnál vezettek, onnantól futottak az eredmény után a katari világbajnokságon. Már az első negyedben rendesen meglépett déli szomszédunk, amely akkor 5–2-re vezetett. Aztán sikerült visszazárkóznunk rájuk, sokszor volt döntetlen az állás, a nagyszünetben 7–7, de mindig a délszlávoknál volt az előny.

A záró nyolc percre, 9–8-as szerb vezetésnél, visszatért Vogel Soma a kapuba, ám ez sem segített, Drasovics gyorsan felavatta közelről. A vége előtt azért élt még a remény, hogy összejöhet az egyenlítés. Labdaszerzés után Vigvári Vince indult meg és lőtte ki a bal alsót, a szerbek pedig fórt hibáztak.

Másfél perccel a vége előtt a döntetlenért támadtak a magyarok, Manhercz Krisztián óriási gólt lőtt, de közben a bírók pechünkre már kontrát fújtak.

A szerbek amennyi időt lehetett, azt elhasználták, 14 másodperce maradt a magyar együttesnek, Varga Zsolt időkérése után Vogel is felment, a végén pedig rá jött ki a figura, de ő a kapusba húzta a labdát, így maradt nekünk az újabb szomorkodás.

A magyar válogatott 2022-ben, hazai környezetben is a hetedik helyért ugrott vízbe legutóbb, akkor legyőzte a montenegróiakat, és most is ellenük zárja szombaton a világbajnokságot.



Vizes világbajnokság, férfi vízilabdatorna, az 5-8. helyért: Szerbia-Magyarország 11–10 (5–2, 2–5, 2–1, 2–2)

Gólszerzők: S. Rasovics 3, Drasovics 2, Lazics, Vucinics, P. Jaksics, Randelovics, Vico, Lukics 1-1, illetve Zalánki 3, Varga Dénes 2, Kovács P., Nagy Á., Német, Jansik, Vigvári Vince 1-1.

Fotó: MTI/Kovács Tamás