Sérülésveszélyes gránátok, kődobálás, öngyújtózápor – újabb rémisztő emlékeket idéznek fel a Mandinernek a Fradi legendái

Ez a kudarc rányomta a bélyegét az elkövetkező napokra, így hiába menetelt a bajnokságban a Ferencváros, a Siófok (3-2), a Kispest-Honvéd (5-2) és a Vác FC Samsung (3-1) legyőzése mellett „csak” az MTK elleni örökrangadón kaptak ki (0-3) Horváth Ferencék, az addigi sikeredző, Novák Dezső fejét követelte a nép, aki a kialakult helyzetben jobbnak látta, ha lemond.

„Edzői pályafutásom egyik legnagyobb sikereként könyvelem el ezt a győzelmet!”

Az átmeneti napokban az addigi másodedző, a klub korábbi válogatott középpályása, Mucha József ült le a kispadra, aki egy csepeli döntetlennel melegített az Olympiakosz Pireusz elleni első találkozóra, amelyet hazai pályán végül 3-1-re nyert meg a Ferencváros, jó esélyt teremtve a visszavágóra, amelyen már a legendás Varga Zoltán irányította az együttest. De vajon hogyan emlékszik vissza ezekre a különleges napokra Mucha József?

„Enyhén szólva is kritikus időszakban vettem át a csapatot, abba most hadd ne menjünk bele, milyen események zajlottak a háttérben. Az előzményekkel kapcsolatban mindenképpen érdekesség, hogy Novák Dezső még engem küldött ki – az akkori technikai vezető, Havasi Mihály társaságában – Nápolyba, hiszen az Olympiakosz ott játszott egy barátságos mérkőzést. Szerencsére sok mindent sikerült ellesni, de ekkor még nem is sejthettem, hogy mindezt nekem kell majd hasznosítanom a párharc első találkozóján, hiszen addigra már Dezső lemondott. Mindenesetre az akkori Olympiakosz hozzánk képest bombaerős csapat volt, de köszönhetően a játékosok hozzáállásának és a felkészülésnek, 3-1-re sikerült győznünk. Túlzás nélkül kijelenthetem: edzői pályafutásom egyik legnagyobb sikereként könyvelem el ezt a győzelmet!”

Mucha József 1996-ban győzelemre vezette a Ferencvárost az Olympiakosz ellen

Fotó: fradi.hu

A mostani páros csata esélyeiről a következőket mondta el a klub legendája.

„Hasonló a helyzet, mint 1996-ban: papíron most is erősebbnek tűnik az Olympiakosz, de természetesen azt várom, hogy ismét kiverjük őket. Erre azért is van nagy esély, mert

a mai Fradi sokkal jobb, mint a mi időnkben, évek óta rendszeres résztvevői vagyunk a nemzetközi kupaküzdelmeknek, így joggal bízhatunk a csapatban és az edzői stábban.”

„A fergeteges hangulat még inkább motiválttá tett bennünket!”

Nyilas Elek az első mérkőzésen csereként állt be a 68. percben, de a visszavágón testközelből élhette át, milyen félelmetes hangulatot teremtettek a görög szurkolók – és nem csak a meccsen.

„Természetesen kifejezetten jó emlékeim vannak a mérkőzésekről, két dolog miatt is: akkor tértem vissza egy hosszabb sérülés után, dupla öröm, hogy egy ekkora sikerélményt élhettem át. Mindkét találkozón remek teljesítményt nyújtott mindenki, a visszavágón ráadásul egy rendkívül racionális csapatjátékkal sikerült megőriznünk az előnyünket, egy percig sem volt kétséges, hogy mi jutunk tovább. Pedig 27 évvel ezelőtt nagyobb űr volt a Ferencváros és az Olympiakosz között, mint ma, éppen ezért úgy érzem, az utódok nyugodtan és bátran várhatják a párharcot. Hiszen a Fradi ma már nemzetközi szinten is olyan tekintélyt vívott ki magának, éppen ezért egy egységes, fegyelmezett csapatjátékkal a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe juthat.”

Nyilas Elek a BL-menetelés idején is a Ferencváros kulcsjátékosai közé tartozott

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az Olympiakosz-szurkolók által teremtett körülményekről nem mindennapi emlékeket is felidézett a korábbi válogatott középpályás.

„Az, hogy barátságtalanul fogadtak minket, nagyon enyhe, mondhatnám, aranyos kifejezés. Csak egyetlen példa:

a visszavágó előtti edzésünkön, a tizenegyesek gyakorlása közben a görög szurkolók gránátokat lőttek be közénk,

amelyek közül jó pár közvetlenül a fejünk mellett süvített el. Ha egy is eltalál bármelyikünket, nagyon súlyos sérülést okozhatott volna. Amikor pedig másnap a stadionhoz érkeztünk, kőzápor fogadott minket, a meccsen pedig végig fergeteges hangulat uralkodott, a szurkolók fáklyákkal a kezükben drukkoltak, és még a labdafogó hálón is csüngtek nézők. De mindez még inkább motiválttá tett minket, én különösen szerettem, amikor az őrjöngő tömeget sikerült egy-két góllal elhallgattatni... ”

Miriuta Laci remek szabadrúgásgóllal büntetett!

Jagodics Zoltán az Olympiakosz elleni hazai találkozón nem kapott lehetőséget, ám a visszavágón a kezdőcsapatban kapott helyett. Nem véletlen, hogy a mai napig pályafutása egyik legnagyobb élményeként emlegeti a pireuszi mérkőzést.

„Már a meccs előtti edzésen is ízelítőt kaptunk a várható hangulatból, hiszen a szurkolók jó néhány rakétát belőttek közénk, ha jól emlékszem, az egyik el is találta Miriuta Lacit, aki ezért másnap látványos elégtételt tett: egy remek szabadrúgásgóllal büntetett. A történtek után meg sem lepődtünk, hogy a mérkőzésen öngyújtóval dobáltak minket, ezzel együtt csak jó emlékeim vannak a visszavágóról, hiszen remek hangulatban sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. A góljaink csodálatosak voltak, a mai napig borsódzik a hátam, ha erről a meccsről beszélek.

Az utódoknak csak annyit üzennék: mindenképpen pozitívan álljanak a párharchoz. Az Olympiakosznál különböző gondokról, edzőváltásról hallani, ezzel együtt biztos vagyok benne, hogy a görög sztárcsapat játékosai keményen odateszik magukat.

Az elmúlt év végén kicsit döcögött a Fradi játéka, de az már tetszett, hogy Varga Barnabásék remekül kezdték a tavaszt, úgyhogy mindenképpen őket tartom esélyesebbnek a továbbjutásra!”