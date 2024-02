Most már biztos: ekkor térhet vissza Szoboszlai!

Már a hétvégi, Brentford elleni bajnoki előtt is tetemes volt a hiányzók listája a Mersey partján. Vegyük csak végig: az első számú kapus, Alisson Beckerről az Arsenal elleni vesztes mérkőzés (1-3) utáni egyik edzésen szenvedett kellemetlen izomsérülést, bár az is igaz, a brazil hálóőr egyébként sem őrizhet kellemes emlékeket e rangadóról, hiszen tulajdonképpen mindhárom kapott gólban benne volt... Szó volt arról, hogy a kapus esetleg már a Brentford ellen viszatérhet, ám megbetegedett, így továbbra is az ír Caoimhin Kelleher állt a gólvonalon.

A jobbhátvéd, Trent Alexander-Arnold visszatérése túl elhamarkodott volt, hiszen miután a válogatott futballista az Arsenal elleni, január eleji kupamérkőzésen térdsérülést szenvedett, a szakmai stáb már a Burnley elleni bajnokin pályára küldte. A hátvédet azonban a szünetben le kellett lecserélni, mert térdsérülése kiújult, sőt az Arsenal ellen kilenc hónap után visszatérő Thiago Alcantara szolgálataira sem számíthat egyelőre (vagy éppen újra...) Jürgen Klopp, a hírek szerint a spanyol is combsérülést szenvedett; Stefan Bajcetic már szeptember óta hiányzik, a szerb származású spanyol makacs vádlisérüléssel bajlódik.

Joel Matip még a Fulham elleni decemberi mérkőzésen szenvedett szalagszakadást, a kameruni válogatott hátvédre még szintén hosszú hónapokig nem számíthanak Kloppék, és egyelőre az is megjósolhatatlan, hogy az utánpótlás-válogatott Ben Doak mikor térhet vissza, bár ez a hírek szerint márciusban mégis megtörténhet.

A Brentford ellen több korábbi maródi ugyan visszatérhetett: a védelem tengelyében Ibrahima Konaté kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a Chelsea ellen gólt szerző és gólpasszokat adó észak-ír tehetség, Conor Bradley (Szoboszlai Dominik is az ő beadásából szerezte profi pályafutása első fejes gólját...) szintén a kezdőcsapatban kapott helyet, sőt, a kispadról beszálló Mohamed Szalah eredményes is volt,

ám a 4-1-es diadal több komoly áldozattal is járt.

Cutris Jones-t bokaproblémák miatt kellett lecserélni, A legrosszabbul Diogo Jota járt, akit még az első félidőben le kellett cserélni, a portugál mankóra támaszkodva hagyta el a stadiont.

Diogo Jota hordágyon fejezte be a Brentford elleni bajnokit... Fotó: AFP/Adrian Denis

Szándékosan a végére hagytuk Szoboszlai Dominikot. Emlékezetes, hogy a Chelsea elleni bajnokin fejesből eredményes

honfitársunknak a combizomsérülése a Norwich City elleni bajnokin újult ki, vagy akár úgy is fogalmazhatunk: Jürgen Klopp cserélte le túl későn.

A szakvezető mindenesetre elárulta: Szobo még a Chelsea elleni Ligakupadöntőre biztos, hogy nem tér vissza, leghamarabb a Southampton elleni FA Kupa-találkozón láthatjuk újra, de a Notthingham Forrest ellen már biztos pályára lép.

Nekünk, magyaroknak csak egy a lényeg: a válogatott csapatkapitánya az Eb-felkészülés kezdetére teljesen egészséges és játékra kész állapotban legyen!

Nyitókép, fotó: EPA/Daniel Hambury