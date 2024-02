Mi történt, még nem itta meg az energiaitalát Verstappen?

Úgy tűnik, még nincs meg a kellő energia, de persze az is lehet, hogy csak altat Max Verstappen. A háromszoros világbajnok nem futott olyan jó időket Bahreinben, ahogy azt előzetesen várták tőle. A csütörtöki szabadedzéseken többször is panaszkodott a csapatának az idei autóra a rádióüzeneteiben. A címvédő amiatt is sopánkodott, hogy túlságosan sok levegő megy a sisakjába, ami nyilvánvalóan nem ideális egy pilóta számára. A címvédő és sorozatban negyedik vb-diadaláért harcba szálló holland mindkét gyakorláson csak a hatodik lett. Ebből azért persze még nem vonjunk le komoly következtetéseket.

„Az a helyzet, hogy a Red Bull az egyetlen olyan csapat, amely nem végzett teljes versenyszimulációt a teszt során, ami általában segít nekünk abban, hogy megértsük, hol is állunk pontosan. Szóval, nagyon nehéz megítélni, hogy hol tartanak ők most.

Mi csináltunk egyet. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy hol vagyunk, és néhány más csapat is csinált néhány versenyszimulációt, tehát van egyfajta elképzelésünk az erőviszonyokról. De a Red Bull nem tartozik közéjük” – mondta a Motorsport.com-nak Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője.

„Abban nem lesz változás, hogy mindenki a Red Bullt akarja majd elkapni az idén is” – jósolja a Mandinernek Wéber Gábor. Az M4 Sport kommentátora úgy véli, az üldözők most közelebb lesznek Max Verstappenékhez, mint tavaly, néhány futamon meg is előzhetik őket, de ha nem jön közbe semmi, akkor ebben az évben is az osztrák istálló lesz a világbajnok, a holland versenyző pedig megszerzi negyedik vb-címét.