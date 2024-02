Keményen belenyúlt a játékvezető az NB1-es meccsbe, utánajártunk, jogos volt-e az ítélet

Történt, hogy a meccs 23. percében Nicolas Stefanelli passza után Schön Szabolcs tört be a 16-oson belülre, ahol Baranyi Nimród csak egy medvepuszi révén tudta őt megállítani. Andó-Szabó Sándor habozás nélkül büntetőt ítélt, a labda mögé éppen a téli szünetben az Inter Miami csapatából érkező argentin-olasz futbsllista állt.

Lionel Messi korábbi csapattársa azonban hihetetlen rosszul, félmagasan, középre rúgta a tizenegyest,

amelyet az egy helyben álló Megyeri Balázs játszi könnyedséggel hárított, a kiütött labdát pedig az addigra már közelbe érő Brandon Domingues távolra elrúgta. (A ritkán látott jelenet az m4Sport felvételén itt tekinthető meg.)

A Debrecen kapusának azért is sokat jelentett ez a bravúr, mert az NB I-ben 2010 májusában hárított utoljára tizenegyest (ne feledjük: a korábbi válogatott hálóőr az elmúlt években Görögországban, Spanyolországban, Németországban és Cipruson is légióskodott), még a Ferencváros játékosaként védte bravúrosan a Budapest Honvéd játékosa, Angelo Vaccaro kísérletét.

Érthető, hogy a debrecenieknél hatalmas volt az öröm, de ekkor közbelépett a VAR: az Erdős József vezette csapat éles szemmel észlelte, hogy a labda elrúgása előtt több debreceni játékos is a tizenhatoson belülre szaladt, ráadásul közöttük volt Domingues is, aki Megyeri bravúrja után kibombázta a labdát a kapu előteréből.

A kihagyott büntető ellenére Nicolas Stefanelli rövid időn belül rendkívül népszerű lett Székesfehérváron Fotó: fehervarfc.hu

A hitelesség érdekében Andó-Szabó még videón is megtekintette az ominózus felvételt, mely után nem is ítélhetett mást, mint a büntető megismétlését (hiába reklamált vehemensen a Loki szakvezetője, Szrdjan Blagojevics, amiért sárga lapot is kapott), amelyet már a Vidi norvég légiósa, Tobias Christensen értékesített.

A szabály ugyanis úgy szól: ha egy büntető során, a labda elrúgása előtt a védőcsapat bármelyik játékosa a tizenhatoson belülre szalad, a tizenegyest meg kell ismételni.

Hangsúlyozzuk: Andó-Szabó (és a VAR-csapat) azért is jól ítélt, mert éppen ajogtalan előnyt kiharcoló Domingues szabadított fel.

Való igaz, hogy ez egy nem gyakran látott jelenet volt, sőt, a legendás Puhl Sándor is azt vallotta: egy büntetőrúgásba nem szabad beavatkozni, mindezt döntse el a rúgó játékos és a kapus, ám azt sem szabad elfelejteni: a kilencvenes években négyszer a világ legjobbjának választott spori idejében még nem létezett a VAR...

Nyitókép: Tobias Christensen már kíméletlen ítéletvégrehajtó volt! Fotó: fehervarfc.hu