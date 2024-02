Vb-döntős a magyar női pólóválogatott! – Magyarország-Görögország 9-9 (ötméteresekkel: 13-11)

Magyarország–Görögország 9–9 (3–3, 3–3, 1–1, 2–2)

női vízilabda, elődöntő

vizes világbajnokság, Doha

Első negyed

Lassan kezdődött a mérkőzés az első pár támadás gól nélkül ért véget. Az első találatot végül a görögök szerezték meg, miután Gurisatti személyi hibáját követően ötméterest kaptak, amit Magyari Alda nem tudott védeni. A következő támadásnak viszont ő vetett véget, amikor gyönyörűen nyújtózkodva tolt ki egy kapura tartó ejtést. A magyar csapat is megrázta magát, és Váliy Vanda kiváló bejátszását követően Rebecca Parkes lőtt a kapu közepébe. Kevés kiállítás volt az első negyedben és az emberelőnyöket mi nem, a görögök viszont ki tudták használni. Egy megúszást követően viszont többségbe kerültünk, és

a még fel nem állt görög védelmet Vályi mattolta, gyönyörűen, a vízről pattintva be a labdát (2-3).

A negyed végén a támadóidőnk utolsó másodpercében Leimeter Dóra egyenlített, aki a szélről a blokk mellett-felett talált a kapuba, a görögök ellentámadását Keszthelyi blokkja semlegesítette, de a vezetés átvételére már nem volt idő.

Második negyed

Villámrajtot vett a csapat a második játékrészben, Vályi elhozta a labdaát, Gardakapufára lőtte, Parkes pedig összeszedte és beverte a lepattanót a hálóba (4-3). A görögök a védelmünknek és Magyari Alda szép védéseinek köszönhetően nem tudtak visszajönni,

úgy látszik, kapusunknak idő kellett, hogy bemelegedjen, hiszen a meccsen már a negyedik kiváló védést mutatta be.

Türelmes adogatást követően kerültünk megint emberelőnybe, de sajnos ezt sem sikerült kihasználni, így maradt az egygólos vezetés. Sőt, az sem sokáig, mert Máté kiállítását követően a görögök gólt szereztek (4-4). A magyar csapat sokadik emberelőnyéből sem tudott gólt szerezni, hiába játszottuk ki tisztára, Gurisatti Gréta a kapusba lőtte. A görögök gyorsan fordultak, és átvették a vezetést, a magyar csapat pedig kapust cserélt, Magyari helyett érkezett Neszmélyi Boglárka.

Gyorsan védett is egy nagyot – legalábbis úgy tűnt, de a videóbíró visszanézte a lassítást, és a játékvezetők gólt ítéltek.

Vissza is jött Magyari Alda. A görögök elpuskázott lehetőségére mi viszont góllal válaszoltunk – a görögök kijöttek a lövőinkre, mi pedig ezt kihasználva jól játszottuk be a labdát Parkesnak, aki gyönyörű mozdulattal továbbította azt a kapuba. Az újabb elpuskázott görög támadást követően viszont kihasználtuk a maradék pár mesodpercet és Garda Krisztina révén egyenlítettünk (6-6). Fordulato mérkőzés, az biztos.

Harmadik negyed

Vályi megint elhozta a labdát, de az első támadásból nem tudtunk gólt szerezni. Nem úgy a görögök, Ninou egy teljesen váratlan távoli lövésből óriási gólt lőtt (6-7). Mindkét csapat elrontott egy-két támadást bár mondhatnánk úgy is, hogy jól védekeztünk, de rosszul passzoltunk. Emberelőny ide, de ahogy eddig, most sem sikerült élni vele. Szerencsére a görög csapat sem volt jobb, letelt a negyed fele és csak egy gól esett eddig. Gurisattinak volt ugyan egy jó lövése – miközben majdnem letépték róla a dresszt – de azt meg a lécre tolta az ellenfél kapusa.

Időkéréshez folyamodott a görög edző, de ez elsőre nem segített rajtuk, hiszen a magyar csapat kiválóan védekezve minden lövésüket blokkolta.

Gólt azonban továbbra sem sikerült lőnünk – igaz az ellenfélnek sem, hiába kerültek Rybanska kiállításával megint emberelőnybe. A legvégén azért csak összejött – ráadásul végre emberelőnyből – Szilágyi távolról bombázott a görög kapuba. A harmadik játékrészt is döntetlennel ért véget.

Negyedik negyed

Az utolsó játékrész sem gólgazdag negyednek indult – hiába kerültek emberelőnybe a görögök, minden próbálkozást megakadályoztunk, de sajnos a másik oldalon is ez volt a helyzet. A labdaszerzéseink megvoltak, de a befejezéseknél valami – hol egy blokk, hol a bírók sípja – mindig közbeszólt. A negyed feléhez közeledve időt kértünk, és az edzői utasítás úgy tűnik hatásos volt, Szilágyi Dorottya góljával mi vezettünk megint (8-7). Sajnos gyorsan válaszolt is az ellenfél – egy vitatható kiállítást követően Eleftheriadou labdája utat talált a kezek mellett a kapunkba (8-8). A görögök 2 perccel a vége előtt időt kértek, és gyorsan gólt is szereztek, bár érdekes volt, hogy a húzásnál nem igazán lehetett látni a labdát a víz felett, a játékvezetők még megadták.

Negyven másodperccel a vége előtt időt kértünk, és emberelőnyből támadhattunk. És amikor nagyon kellett, a végén sikerült!

Leimeter Dóra a szélről belőtte, a hosszú pipába, döntetlen megint. De még volt pár másodperc, és a bíró páros kiállítást ítélt, a görögöknek viszont nem jött össze a gól.

Az ellenünk hozott vitatható ítéletek sokasága ellenére mondható, hogy kiegyenlített volt a mérkőzés, végül igazságosnak tnt a rendes játékidőben született döntetlen. Kezdetét vette az ötméterespárbaj. Eleftheriadou kezdte, a felső lécre lőtte a labdát. Keszthelyi Rita viszont magabiztos volt, bepattintotta a labdát. Magyari Alda szintén, kivédte a görögök második ötösét. Garda Krisztina belőtte a magáét, ahogy a görögök is, akik hiába cseréltek kapust, Szilágyi is gólt szerzett ötméteresből. A végén Plevritu hiába szerzett gólt, mert Gurisatti sem hibázott, és góljával 4-2-re nyertük az ötméteres-párbajt. A magyar női vízilabda-válogatott ezzel ott van a dohai világbajnoki döntőben!