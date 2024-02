Hazatalált Jürgen Klopp magyar csatára – beindult a gyűlöletcunami

Elkél egy jó csatár Szombathelyen. A nagy múltú vasi klub mindössze a 12. helyen szerénykedik a labdarúgó NB II-ben, s mindössze egyetlen ponttal gyűjtött többet, mint az osztályozós helyen álló BVSC-Zugló. Persze minden relatív, hiszen néhány hete még arról szóltak a hírek, hogy a megszűnés szele is megérintette a Haladást. A viharfelhők elvonultával már új játékosokat is igazoltak a zöld-fehérek, egyikük máris lázba hozta a szurkolókat.

Hosszú kihagyás után

A szezon végéig szóló szerződést kötött a város szülöttjével, Bajner Bálinttal a szombathelyi klub. A 33 éves támadóval már ősszel megkezdődtek az egyeztetések, de csak most írták alá a papírokat a felek. Vélhetően a klub nehéz agyagi helyzete miatt húzódott el a procedúra, ugyanis a játékos szabadon igazolható volt: 2021 nyarán hagyta el a Pécset, és azóta nem volt csapata. Nagy talány, hogy milyen állapotban lehet a korábbi utánpótlás-válogatott ék. Mindenesetre Szántó Csaba sportigazgató úgy véli, van potenciál a perifériára került csatárban:

„termetével, fizikumával, mentalitásával és tudásával fogja segíteni csapatunkat”.

Bajner Bálint még a Haladás segítségére lehet Szántó Csaba sportigazgató szerint

Fotó: Facebook/Szombathelyi Haladás

„Micsoda Party lesz itt!”

Tény, hogy Bajner 187 centiméteres magasságával tekintélyt parancsoló, ugyanakkor pályafutása során nem alkotott maradandót. Leginkább az jut az eszébe róla a szurkolóknak, hogy igazi őrület alakult ki körülötte, amikor Angliába igazolt.

„Az Ipswich-nél az első meccsén 44 perc után lecserélték, ami azért furcsa, mert az edző még a félidőt sem várta meg ezzel, Bajner pedig azzal magyarázta a nem sok jót sugalló döntést, hogy edzője azt szerette volna, ha megtapsolják a nézők.

Ezután kapott erőre a „No Bajner, no party” szöveg, amivel a magyar kommentelők elárasztották az Ipswich Facebook-oldalát, így a klub kénytelen volt letiltani a magyarországi felhasználókat.

Később, amikor Bajner az angol harmadosztályú Notts Countyba szerződött, hasonló helyzet alakult ki” – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Megosztó személyiség Bajner Bálint, nem is bánnak kesztyűs kézzel vele a Haladás Facebook oldalán hozzászólók, akiknek a nagy része nincs elragadtatva az érkezésétől. „Ez jól mutatja hol tart a csapat! Ez egy semmirekellő...” – olvasható az egyik hozzászólásban. Olyan is akad, aki szerint „A magyar futball tragikomédiája, hogy ezredszer is eladhatja magát valahova ez a világ bohóca”. Több cinikus hangvételű megjegyzés is napvilágot látott a „Micsoda Party lesz itt!” kezdetűtől egészen addig, hogy inkább kosárlabdázónak ajánlják: „197 cm,, talán a FALCO csapatához igazol? Lévén, hogy Szombathelyen született.”

Akárhogy is alakul a sorsa, azt túlzás lenne állítani, hogy kitörő örömmel fogadják, és bíznak benne a drukkerek.

Jürgen Klopp is bevetette

Ígéretesen indult Bajner Bálint pályafutása. A Haladás VSE-ben nevelkedett, az U19-es válogatottban 8 meccsen 3 gólt szerzett, tagja volt a 2008-ban Európa legjobb négy együttese közé jutott korosztályos magyar csapatnak. 17 évesen kezdte kalandozásait, sorrendben Sopronban, a román Liberty Salontában, Angliában a West Hamben, aztán a Budapest Honvédban, az olasz Sulmona Calcióban, Siófokon, a német Borussia Dortmund első és második csapatában, az angol Ipswich Townban és Notty Countyban, majd Pakson, utána az olasz Modenában, ismét a német Borussia Dortmund II.-ben, legutóbb pedig, 2021 nyaráig a Pécsi MFC-ben szerepelt – összegez a Haladás honlapja.

Az NB I-ben 34 bajnokin 5 gólt szerzett, az NB II-ben 10 meccsen 1 találatot jegyzett, a német Bundesligában az akkor Jürgen Klopp vezette Borussia Dortmund színeiben egy mérkőzésen szerepelt,

a német harmadosztályban 52 bajnokin 9 gólig jutott, az angol második ligában (Championship) öt bajnokin kapott lehetőséget, a harmadosztályban 19/3 a mutatója, az olasz harmadosztályban 16 bajnokin egy gólt lőtt.