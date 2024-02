Elképesztően peches Szoboszlai csapattársa – olyan rekordot döntött meg, amit egy játékos sem szeretne

Hihetetlenül peches volt a Chelsea elleni bajnoki mérkőzésen Darwin Núnez, a Liverpool uruguayi támadója. Szoboszlai Dominik csapattársa jól játszott, ezt bizonyítja az is, hogy 11 alkalommal lőtt kapura a találkozón – többek között egy tizenegyest is elvégezhetett –; de hiába minden, gólt nem sikerült szereznie. Pedig többször is nagyon közel járt hozzá, hiszen négyszer (!) is eltalálta a kapufát.

Bár ez aligha jelent vigaszt a 24 éves játékos számára, de tény, hogy

ezzel az eredménnyel megdöntötte Cristiano Ronaldo rekordját,

a portugál ugyanis egy mérkőzésen rúgott 3 kapufával volt eddig a „legjobb”.

Talán az vigasztalhatja kissé, hogy egy gólpasszt azért adott Luis Díaznak, és a Liverpool végül – többek közt Szoboszlai Dominik fejesgóljának köszönhetően – így is 4-1-re nyerte meg a meccset.

A legtöbb kapufa egy mérkőzésen belül

(Forrás: premierleague.com)

Játékos Mérkőzés Idény Kapufák Darwin Nunez Liverpool 4-1 Chelsea 2023/24 4 Timo Werner Southampton 0-6 Chelsea 2021/22 3 Jay Jay Okocha Spurs 0-1 Bolton 2003/04 3 Cristiano Ronaldo Man Utd 2-0 Newcastle 2006/07 3 Leandro Trossard Brighton 2-3 Man Utd 2020/21 3

Núnez egyébként 11 gólszerzési kísérletével a második legtöbb próbálkozásból góltalanul maradó Liverpool-játékos lett, e téren csak honfitársa, Luis Suárez előzi meg, aki 2011 októberében a Norwich City ellen nem tudott gólt szerezni. Az 1,45-ös xG-vel (várható gólmennyiség) rendelkező uruguayi 11 gólszerzési kísérletéből 5 találta el a kaput, kettő közvetlenül a kapufára mentt, kettőt pedig az ellenfél kapusa tolt a lécre.

Darwin Núnezt az utóbbi időben sok kritika érte, pedig a támadó rengetegszer kerül helyzetbe – itt például pont Szoboszlai Dominik trükkjének köszönhetően –, és edzője meg is védte a játékost a bírálatoktól. Jürgen Klopp szerint a támadó kiváló formában van, és rövidesen gólokat is fog szerezni. „Miért is beszélünk Darwinról? Nyilván, mert olyan sok helyzetet hagyott ki, de ez volt az első olyan alkalom – már amióta ezeket a statisztikákat vezetik –, hogy egy játékos négy kapufát is rúgott egy meccsen. Képzeljék magukat a helyébe, hogy milyen érzés lehet ez! Kihagyott egy büntetőt, láthatták a félidőben, mennyire mérges volt magára!

Őrület, hogy mennyi helyzetet teremt. Képzeljük el egy pillanatra, hogy mindegyiket gólra váltja...

elképesztő, felfoghatatlan mértékű eredmény volna, szóval ez normális. Négy gólt szereztünk; kit érdekel, hogy szerezhettünk volna egy ötödiket vagy egy hatodikat? Ez lényegtelen. Meg kell nyernünk a meccseket – ő pedig gólokat fog szerezni. Sőt, már szerzett. Ráadásul egy nagyon fontos pillanatban ő készítette elő a negyedik gólunkat, merthogy nagy különbség, hogy 3-2 vagy 4-1 az eredmény. Ez teszi őt azzá, akit számunkra jelent. A többi majd jön magától, ez biztos” – fogalmazott a német szakember.