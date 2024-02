Beleálltak a fradisták Gera Zoltánba, miután elvállalta a Vasas vezetőedzői posztját

Gera Zoltán már el is köszönt a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, amelynél az U21-es válogatottat irányította. Az MLSZ kiemelte, a 44 esztendős szakember szorosan együttműködött a szövetségi kapitánnyal, „tíznél is több játékos került fel Marco Rossi együttesébe, többen közülük már nagyon fiatalon alapemberré váltak a felnőtt csapatban.” Gera elmondta, hogy hiányzott neki a mindennapos munka, ezért fogadta el a feljutásra pályázó fővárosi klub ajánlatát.

A bejelentésnek megfelelően mától Gera Zoltán látja el a vezetőedzői feladatokat a Vasasnál, aki 2019. június 7-től az U21-es válogatott szövetségi edzője volt. A nemzeti csapatot 35 mérkőzésen irányította.

Korábban a Ferencváros és az A-válogatott szakmai stábját erősítette, Marco Rossival és Szerhij Rebrovval is együtt dolgozott.

Segítőként – szintén az U21-es nemzeti együttestől – érkezik a fővárosi csapathoz Csizmadia Csaba, aki korábban Gyirmóton és Budafokon is volt vezetőedző, utóbbival 74 év után az első osztályba is feljutott.

A hír hallatán a szurkolók is kifejezték véleményüket a Vasas FC közösségi felületein. A hozzászólók döntő többsége üdvözölte a válogatott korábbi legendás támadóját a piros-kékeknél, a ferencvárosi érzelmű szurkolók azonban megdöbbenésüknek adtak hangot a saját közösségükben. Volt, aki úgy fogalmazott: „Nagyon jó játékos volt, de az edzőséget nem kellene erőltetnie, az nem az erőssége”, más szerint „Ami nem megy, azt ne erőltessük!”, de olyan is akadt, aki minden jót kívánt a kiválóságnak: „Én azt kívánom, hogy bármit is csinál, legyen benne sikeres.”

Általánosságban elmondható, hogy a szurkolói vélemények nem kímélték Gera Zoltánt, olyanok is elfordultak, aki nyersebben írták meg a véleményüket a karosszékből...

„Gera játékosként zseni volt! Edzőként, hát nem is tudom, mert ennyire gyenge U-válogatottat nagyon rég, talán Róth idejében láttunk!”, más ironikusan fogalmazott: „Ezek szerint a Vasas nem kell az első osztályba!”, de olyan is klaviatúrát ragadott, aki szerint „Nem egy jó edző, az U21-et is leégette. Hasonló jókat kívánok neki a Vasasnál is!”

Fotó: MTI/Illyés Tibor