Ultimátumot adott Milák Kristófnak az úszószövetség elnöke!

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Milák Kristóf nem tartott azokkal a magyar úszókkal, akik szombaton indultak útnak egy dubaji edzőtáborba. A történtekről Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke a Metropolnak azt nyilatkozta:

„Ha január végéig Kristóf eldönti, mit is akar, vagyis beleáll az edzésekbe, akkor – úgy gondolom – utolérheti magát és ez még egy olimpiai győzelemhez is elegendő lehet.

Ha továbbra is csak hiteget mindenkit, nyugodtan elfelejtheti a párizsi ötkarikás játékokat”

Az úszószövetség elnöke továbbra is kitart azon véleménye mellett, hogy „Milák tartozik Magyarországnak annyival, hogy elvégzi a munkát, hiszen olyan tehetség van benne, ami nagyon kevés sportolónak adatott csak meg”.

A portál szerint az a tény is beszédes, hogy Zala György erőnléti edző is elutazott a háromhetes edzőtáborba, mivel Milák továbbra is csak akkor veszi fel a kapcsolatot az edzőjével, amikor ő akarja.

Mondhatni, akkor tréningezik, ha kedve szottyan”

– fogalmazott a Metropol.