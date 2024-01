„Embernek kell maradni, ez fontosabb a legnagyobb sportsikereknél is!" – Szilágyi Áron a Mandinernek

Az Év Sportolója-gála végeztével az újságírók valósággal szétszedték Szilágyi Áront, mint ahogy a világbajnoki címet szerző, és ezzel az egyéni sportágak csapatversenyében élen végző férfi kardvívó-válogatott többi tagját, Decsi Tamást, Gémesi Csanádot és Szatmári Andrást is. Hosszú percekig nem lehetett a háromszoros olimpiai bajnok közelébe férkőzni, ráadásul Szilágyi népszerűségét az is jelezte, hogy még a gála szervező bizottsági tagjai közül is sokan vele akartak közös fényképet készíteni. Amikor már csitulni látszódtak a népszerűség hullámai, intett, hogy ha gondolom, a paraván mögött nyugodtan beszélgethetünk, itt biztosan nem zavar meg minket senki.

***

Ezúttal is a legnépszerűbb sportolók közé tartozott, aki nem csak az Év csapatának tagja lett, hanem a Nemzetközi Fair Play különdíját is megkapta, miután Novák Katalin köztársasági elnök felterjesztette önt erre a címre, miután a tavaszi, budapesti Világkupán Áron egy téves bírói döntést követően, vesztett állásban, szándékosan hagyta, hogy a grúz Sandro Bazadze bevigyen egy találatot. Nyilván friss még az élmény, de melyik elismerésnek örült jobban?

Most már elárulhatom: jó pár hónapja tudom, hogy Novák Katalin köztársasági elnök asszony felterjesztett erre a díjra, éppen ezért rendkívül hálás vagyok neki, mint ahogy dr. Kamuti Jenő elnök úrnak is az odaítélésért, egészen különleges élmény volt átvenni a díjat.

Ez az elismerés egyben felelősség, miszerint továbbra is úgy viselkedjek a páston és a páston kívül, hogy ezzel példát mutassak a következő generációnak is.

A magyar vívósport erejét mutatja, hogy folyamatosan szállítjuk az eredményeket, 2023-ban három világbajnoki cím is született, és örömteli, hogy erre már mások is felfigyeltek. Hiszem, hogy ez a lendület a következő években is kitart és tovább erősödünk. Nyilván mindenki arra készül, hogy a párizsi olimpián is hasonlóan szép eredmények szülessenek.

A férfi kardcsapat kollekciójából már csak az olimpiai aranyérem hiányzik...

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ha már az idei ötkarikás játékokat említette: háromszoros bajnokként már eddig is a világon egyedülálló dolgot vitt véghez, de miként tudja fenntartani a motivációt?

Az olimpiáig még egy teljes szezont végigversenyzünk, ezzel együtt Párizs már itt van a nyakunkon. Az olimpia tényleg egy nagy ünnep, egy olyan sport- és multikulturális esemény, amelyért megéri nap mint nap edzeni és izzadni. S hogy mi ad számomra külön motivációt?

Mindennap azzal fekszem és kelek, hogy miként tudnám a legtöbbet kihozni magamból.

Mondhatnám, hogy már olimpiai lázban égek, de engem már nem csak a saját, egyéni sikereim motiválnak. A csapattal több Európa-bajnoki címet nyertünk, ám amikor legutóbb, Milánóban összejött a vb-arany, láttam, hogy Gémesi Csanádból mennyire önfeledten tört ki a feszültség, miután az égbe kiáltotta: »végre világbajnok is vagyok!« Nos, ekkor döntöttem el, hogy az olimpián, az egyéni sikerek mellett mindent elkövetek azért, hogy csapatban is a dobogó tetejére álljunk. Egy biztos: mindannyiunkban megvan a motiváció, hogy az aranyérem-kollekciónk teljes legyen!

Győztesnek született...

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ön már hosszú évek óta Magyarország egyik legnépszerűbb sportolója, több kitüntetés, mint például a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend középkeresztje, a Magyar Érdemrend nagykeresztje valamint a legrangosabb hazai elismerés, a Magyar Szent István Rend tulajdonosa, valamint Budapest díszpolgára is egyben – hogy csupán néhányat említsünk a díjai közül. Hozzászokhatott tehát a népszerűséghez, de miként viseli? Nem zavarja például, ha megállítják az utcán, netán közös fényképet akarnak készíteni önnel a rajongók?

Egyáltalán nem, hiszen azt vallom: minden körülmények között embernek kell maradni – ez fontosabb a legnagyobb sportsikereknél is!

Bármit csinálok, arra törekszem, hogy egyenes gerinccel tegyem, ne gázoljak át másokon.

A sikert nem szabad hajszolni, hiszen ha mindent megteszünk azért, hogy az élet bármely területén eredményesek legyünk, úgyis győztesek leszünk!

Nyitókép: MSÚSZ/Halmágyi Zsolt