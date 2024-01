Eddigi legfiatalabb vízilabda-válogatottunk legyőzte Grúziát az Európa-bajnokságon

Vízilabda Európa-bajnokság, csoportmérkőzés 2. forduló

Magyarország - Grúzia 11–15 (2–5, 3–4, 6–4, 0–2)

Helyszín: Zágráb.

V.: Matijasevics (montenegrói), Copic (horvát)

A magyar válogatott már a vízbeugrással rekordot döntött, ugyanis még egyszer sem szerepelt európa-bajnokságon ennyire alacsony áltagéletkorú nemzeti együttes. A grúzok ellen kezdett magyar csapat átlagéletkora alig 23 év.

Az nso beszámolója szerint grúz együttes megszenvedett az alaposan megfiatalított magyar válogatott ellen a horvátországi Eb-n szombaton. A magyar válogatott kapujában most a második meccsét játszó Bányai Márk kezdett, és jó teljesítményt is nyújtott, ám a stabil védekezés ellenére kaphattunk volna kevesebb gólt. Az emberelőnyök kiharcolásában jobban teljesítettünk, értékesítésük viszont kevésbé ment jól. A magyar csapatnak mindenesetre nagy szüksége volt erre az önbizalmat is növelő győzelemre ahhoz, hogy maradjon remény a továbbjutásra.

„Fontos kiemelni a fiúk erőfeszítését a görögök ellen, megpróbálták kiegyenlíteni a tapasztalatból és a játékerőből adódó különbségeket, és ez három negyeden keresztül sikerült is. Nyilván, ha belőjük a helyzeteinket, szorosabb lehetett volna a vége. Álmokat szövünk, fontos, hogy merész céljaink legyenek, de lépésről lépésre kell haladnunk, és le kell szűrnünk a tapasztalatokat. A grúzok elleni meccs kiemelt fontosságú a csoportkörben, meg kell nyerni” – mondta el meccset követően Varga Zsolt, a magyar vízliabda-válogatott szövetségi kapitánya.

1. Olaszország 1 1 – – 22–5 3 2. MAGYARORSZÁG 2 1 – 1 23–21 3 3. Görögország 1 1 – – 10–8 3 4. Grúzia

2 – – 2 16–37 0 A B csoport állása

