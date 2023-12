„Vignjevics és a játékosok között valami megszakadt az öltözőben" – az Újpest legendája kiakadt a lilák teljesítménye láttán

Idei utolsó mérkőzésén 4-0-s vereséget szenvedett az októberben még a dobogóért küzdő Újpest Kisvárdán. A lilák a Ferencváros otthonában elszenvedett október 29-i vereség óta sorozatban vesztették el a meccseket, összesen hatot, csak a Zalaegerszegen elért múlt heti döntetlen lóg ki a sorból.

A régi-új vezetőedző, Nebojsa Vignjevics a kilátástalan teljesítmény után érthetően összetörten nyilatkozott az M4 Sport kamerái előtt:

„Ugyanazokkal a problémákkal találkoztunk, amelyekkel az eddigi mérkőzéseinken szembesültünk: nagyon könnyen ajándékozunk gólszerzési lehetőséget az ellenfeleinknek, mi pedig sorra puskázzuk el a helyzeteinket. Az elmúlt hetek vereségeinek megvan az oka, mi ezzel tisztában vagyunk, de ez nem lehet indok a gyenge teljesítményünkre, és hogy ilyen könnyen elveszítsünk egy találkozót. A Kisvárdának csak gratulálni lehet, hiszen nem mi akartuk igazán a győzelmet, hanem – ők...”

A Kisvárda - is - kivégezte az Újpestet... Fotó: frissmedia.hu

Nebojsa Vignjevics azt is hozzátette:

„Mint említettem, hetek óta azért szenvedünk, mert nem tudunk lezárni egy találkozót, az egy az egyben szituációkat sem tudjuk kihasználni, és

az eredménytelenség egyre idegesebbé és feszültebbé teszik a játékosainkat.

Ha egy szakember irányításával a megszerezhető 21 pontból csupán egyet szerez meg egy csapat, adja magát a kérdés: nem jut eszébe a lemondás?

„Való igaz: valami tényleg megváltozott az öltözőben, az eredmények sem úgy jönnek, mint korábban, úgy hogy egy sokkal jobb stratégiát kell kidolgoznunk a tavaszi szezonra. Örülök, hogy vége az őszi szezonnak; amikor jobb eredményeket értünk el, akkor is ezek a játékosok ültek az öltözőben. Tudjuk, hogy miért nem vagyunk sikeresek: nem a mérkőzésekről, hanem az elhibázott stratégiáról van szó!” – mondta a szerb mester.

Nagy László elkeseredett... Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Nebojsa Vignjevics tehát kissé sejtelmesen fogalmazott a megsemmisítő kisvárdai vereség után, de vajon hogy látja a csapat helyzetét a klub egyik legendája, az olimpiai bajnok Nagy László?

„Az egyik legnagyobb baj, hogy a védelmünk átjáróház, sorra adjuk a lehetőségeket az ellenfeleknek, akik ki is használják ezeket – velünk ellentétben. Kisvárdán az első játékrészben Csoboth Kevin, míg a második félidőben Kiss Tamás hagyott ki nagy helyzetet. Miért van az, hogy válogatott tehetségek elfelejtenek futballozni?! Vignjevics többek között arra panaszkodik, hogy a fiatalszabály miatt a tapasztalatlan labdarúgókat is szerepeltetnie kell, kérdezem: amikor sikeres volt a csapat, akkor ez nem volt probléma?! A legnagyobb gond, hogy egyértelműen látszik: a vezetőedző és a játékosok között valami megszakadt az öltözőben... Másrészt szakmai okai is lehetnek a sikertelenségnek: nincs egy kialakult gerince a csapatnak, Vignjevics nem találja az állandóságot, és az is mindenképpen szakmai hiba, hogy ebben a mély hullámvölgyben avatott egy 20 éves újonc kapust, hozzáteszem, Molnár Zsombor egyik vereségért sem okolható... Azt sem értem,

miért van arra szükség, hogy Vignjevics a valós okok megnevezése helyett csak titokzatosan fogalmazzon? Miért nem mondja el, mi a valós gond?!

És azt is üzenem neki: nézzen maga körül is szét. Ő mit tud tenni, hogy a futballistákba visszatérjen a tűz, és az öltözőbe a korábbi jó hangulat?!

Az esetleges edzőválátssal kapcsolatban Nagy László csak annyit fűzött hozzá: „Engem 1997 őszén a 4. fordulót követően állítottak fel a kispadról, hozzáteszem, két győzelem, egy döntetlen és egy vereség után. Talán nem dolgozhattam olyan rosszul, hiszen az idény végén bajnok lett csapat. Az eddigi utolsó bajnokcsapat Újpesten... ”

Nyitókép Nebojsa Vignjevics – komoly gondban... Fotó: MTI/Illyés Tibor