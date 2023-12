Megtörtént az áttörés: női játékvezető fújta a sípot a világ legerősebb bajnokságában!

Rebecca Welch nem a mostani hétvégi bajnokin debütált a Premier League-ben, hiszen november elején a Fulham és a Manchester United mérkőzésen negyedik játékvezetőként már számítottak a munkájára.

A Fulham–Burnley bajnokit Welch egyébként kitűnően hozta le, csupán három sárga lapot osztott ki, végig kézben tartotta a találkozót,

amelyen az újonc Burnley – kisebb meglepetésre – simán: 2–0-ra győzött.

„Felcsillantják a reményt!”

A korábban az ingyenes egészségügyi ellátásban dolgozó, ma már főállású játékvezetőként tevékenykedő Raquel Welch bemutatkozása egyébként annak az átfogó reformnak a része, amelyet az angol játékvezetők első számú vezetője, Howard Webb hirdetett meg.

Az aktív pályafutása során többek között BL-finálét (2010, Bayern München – Internazionale) és világbajnoki döntőt (2010, Dél-Afrika, Hollandia – Spanyolország) is dirigáló sportember nyílt harcot hirdetett a nő- és fajgyűlölet ellen, ennek keretében a holnapi, azaz keddi játéknapon például a Sheffield United és a Luton kiesési rangadóján az afroamerikai Samuel Alisson fújja majd a sípot, aki korábban hivatásos futballista is volt: Kerkez Milos jelenlegi csapatában, a Bournemouthban, valamint az Exeterben rúgta a bőrt.

További érdekesség: a 42 éves sportember mindössze a második színes bőrű játékvezető lesz a Premier Leauge történetében; elődje, Uriah Rennie 11 évig fújta a sípot a legmagasabb osztályban.

Webb a nem mindennapi bíróküldéssel kapcsolatban elmondta: „A két újonc minden elismerést megérdemel, mindketten bizonyítottak a második osztályban, így felkészültségüknek és tehetségüknek köszönhetően feltétlenül helyük van a legjobbak között, remélem, mindketten példaképpé is válnak. Rebecca segítségével nem csupán a fiatal hölgyek, hanem a közvélemény is megérti és elfogadja: a nőknek is testhezálló tevékenység a bíráskodás. Samuel pedig szintén a Championshipben mutatott kiegyensúlyozott teljesítménye alapján került most feljebb, s ezzel az alul képviselt közösségek minden tagja számára felcsillantja a reményt!”

Samuel Alisson személyében 11 év után fújja a sípot színes bőrű játékvezető a Premier Leauge-ben Fotó: efl.com

Amiben az NB I megelőzte a Premier League-et!

Magyarországon már évekkel ezelőtt megtörtént az áttörés, hiszen több mint 16 esztendővel ezelőtt dirigált élvonalbeli mérkőzést női játékvezető. Az úttörő Gaál Gyöngyi volt, aki 2007 februárjában egy Kaposvári Rákóczi – Vác FC NB I-es bajnokin fújta a sípot, a ma már az MLSZ JB elnökségi tagjaként tevékenykedő hölgy, ezenkívül még két NB I-es meccset irányíthatott a pálya közepéről:

2010 májusában egy Kaposvári Rákóczi – Diósgyőri VTK, majd 2011 májusában egy Kaposvári Rákóczi – Szolnoki MÁV FC meccsen bizonyíthatta a képességeit.

Ám nem Gaál az egyetlen hölgy, aki NB I-es mérkőzést kapott: a mai napig aktív FIFA-játékvezető, Kulcsár Katalin 2011 májusában (mindössze 27 évesen) egy Siófok – Budapest Honvéd mérkőzést vezényelt le kitűnően, s ezzel ő az utolsó női játékvezető, aki a magyar labdarúgás legfelső osztályában fújhatta a sípot.

Érdekesség, hogy asszisztensként mindössze két hölgy, Gavalla-Kulcsár Judit (3 mérkőzésen) és Makkosné Petz Brigitta (2 mérkőzésen) lengethetett az NB I-ben.