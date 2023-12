„Kristóf, a munkát nem lehet megúszni!" – világbajnok klasszisunk a Mandineren keresztül üzent Miláknak

Hargitay András szerint Milák még visszatérhet a csúcsra, de szorít az idő

Sós Csaba szövetségi kapitány szerint, ha nagyon rövid időn belül nem áll be döntő változás, azaz Kristóf nem kezdi el a kemény edzéseket, esélye sem lesz arra, hogy kiemelkedő eredményt érjen el a párizsi olimpián.

Ahogy mondani szokták, a jövő majd úgyis mindenre megadja a választ! Milák egy rendkívül tehetséges fiatalember, de már nagyon rövid idő áll a rendelkezésére a tisztességes felkészüléshez.

Természetesen az ember lehet bizakodó, de aki nem teszi oda magát – bármilyen nagy talentummal rendelkezik – nem lehet olyan eredményes, mint korábban.

Úgy is fogalmazhatnék: Kristóf, a munkát nem lehet megúszni! A másik igazán komoly probléma, hogy klasszisunkat senki nem éri el – sem Wladár Sándor elnök, sem Sós Csaba szövetségi kapitány. Korábban is előfordult, hogy egy-két kiválóságunk a világtól elzárkózva készült a nagy feladatokra, például Hosszú Katinka sem Kiss László, sem az én megkeresésemre nem reagált, de ő legalább keményen dolgozott, és ennek Rióban meg is lett az eredménye.

Így ha Kristóf újabb olimpiai sikereinek is az az ára, hogy senkivel nem beszél, de odateszi magát az uszodában, ám legyen! De félek, nem erről van szó...

Milák korábbi edzője, Selmeci Attila szerint a magyar úszósport egykori világklasszisai – Egerszegi Krisztina, Gyurta Dániel, Cseh László vagy éppen Hargitay András – felkarolhatnák Kristófot, hiszen rájuk biztosan hallgatna. Egyetért?

Korábban írtam már Kristófnak egy sms-t, de semmit nem reagált. Attila ekkor azt mondta, tanítványa senkire nem hallgat, csak Sós Csabára, hiszen számára ő az atyaúristen. Ennek két éve már, azóta nagyot fordult a világ... Sajnos mostanság olyan emberek veszik őt körül, akik rossz irányba befolyásolják, és ennek is köszönhető a kialakult helyzet. Milák egy ideje elengedte az úszást, ám a magyar úszósport nem engedi el az ő kezét, hiszen szükség van az eredményeire. De ez kölcsönös, hiszen még túl fiatal ahhoz, hogy ne lenne neki is szüksége az újabb sikerekre, másrészt át kell éreznie azt is, hogy

nem szabadna eltékozolnia azt az óriási tehetséget, amellyel a Jóisten megáldotta őt!

Ön szerint Milák Kristófnak van még esélye visszakapaszkodnia a csúcsra?

Esélye van, de ehhez mindenekelőtt rengeteg munkára van szükség. Amíg egészséges, és ő is akarja, visszatérhet a csúcsra, de egy bizonyos idő után ez már nem lehetséges. Azt is mondhatnám: van az a pont, amikor már elment a hajó. Ezt nem szeretnénk elérni, de ha ez így megy tovább, egyre inkább közeledik ez a bizonyos pont...

