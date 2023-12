Egy, két, há..., száznyolcvan! Igen, ma végre megkezdődik!

Ma este a Doets–Buntz mérkőzéssel megkezdődik a dartsőrültek – egyre több ilyen figura él Magyarországon – legnagyobb ünnepe, a 2024-es világbajnokság. Kevés szórakoztatóbb, izgalmasabb játékot találtak fel, mint a nyilak dobálása, ráadásul a versenyt lebonyolító PDC kiváló időpontot választott. Amikor már mindenkinek elege van a karácsonyi vásárlásokból, az ünnepi menükből, a rokonokból, ismerősökből, akkor hatalmas felüdülés leülni a karosszékbe és nézni a – finoman fogalmazva – nem adoniszi külsejű férfiakat (idén lesz megint két nő is), amint egy hegyes valamit dobálnak,

a fantasztikus jelmezeket magukra aggató közönség pedig szabályszerűen őrjöng Londonban, az Alexandra Palace-ban.

Ma, a negyedik párban már színre lép a címvédő, angol Michael Smith is – aki tavaly a harmadik vb-döntőjén tudott először nyerni a Michael van Gerwen elleni fináléban –, és ahogy telnek-múlnak a napok, egyre több világsztár lép pódiumra, előtte pedig vonul be kedvenc muzsikájára, ami önmagában is hatalmas show.

Egyébként idén hét korábbi világbajnok indul csatába, hogy újabb trófeát gyűjtsön: Smithen kívül ringbe száll a holland Michael van Gerwen, aki a sportág koronázott királyának, az angol Phil Taylornak a visszavonulás óta a legtöbb versenyt nyerte, a skót Peter Wright, aki eszméletlen szereléseket ölt magára és döbbenetes frizurákat csináltat a feleségével, az újra egyre jobb formába lendülő szintén skót Gary Anderson, az egykori rögbibajnok, walesi Gerwyn Price, aki időnként elképesztő üvöltéssel és meglehetősen bunkó módon adja a világ tudtára, hogy nyert, vagy dobott 180-at, netán big fisht (a maximális, 170-es kiszállót), az angol Rob Cross, aki szabályszerűen bocsánatot kért Taylortól, amikor 2018-ban tök ismeretlenként, a semmiből jőve megverte őt a vb-döntőben

és a legelegánsabban dobó holland Raymond van Barneveld, aki egyszer már visszavonult, de a verseny légköre, a küzdelem izgalma, na és a pénz szeretete ismét a küzdőtérre szólította.

A dartsban talán az a legvonzóbb, hogy nem csak ők, rajtuk kívül még legalább 6-8 játékos simán megnyerheti a versenyt, akkor sem beszélne senki durva meglepetésről. Jól jelzi a helyzetet, hogy a fogadóirodák a legnagyobb esélyesnek az angol Luke Humphriest tartják, aki főleg az év második felében volt ellenállhatatlan. De odaérhet végre több örök ígéretnek számító honfitársa is, többek között James Wade, Dave Chisnall, Joe Cullan, Daryl Gurney vagy az elmúlt években szintén egy-két jó évet produkáló Jonny Clayton. Ám van nem egy viszonylag újabb trónkövetelő is,

az északír Josh Rock, a holland Dirk van Duijvenbode, valamint Danny Noppert, a német Gabriel Clemens, a portugál José de Sousa, továbbá a belga Dimitri van der Bergh.

S van még egy ok, amiért kihagyhatatlan a világbajnokság. Most lép utoljára világbajnokságon legalábbis színpadra a sportág ikonikus figurája, a 66 éves Russ Bray játékvezető, aki az utóbbi időben nem egyszer, nem is kétszer tévedett a számolással – holott ez nagyobb hiba, mint egy nyilvánvaló 11-est nem befújni –, de senki nem tud rá haragudni, hiszen úgy senki sem képes azt beleüvölteni a világba, hogy „one hundred eighty”!

Íme, minden idők leghosszabb 180-üvöltése!

Nyitókép: Az angol Rob Cross, miután győzött a honfitársa, Phil Taylor ellen a londoni dartsvilágbajnokság döntőjében 2018. január 1-jén. (MTI/EPA/Sean Dempsey)