Újabb amerikai világsztár jelentkezett be Budapestről

Nyitókép: High Five Films - BondIt Media C / Collection ChristopheL via AFP

A budai Déryné étteremben úgy tűnik, hogy újabban egymásnak adják a kilincset a világsztárok. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, pár napja Morgan Freeman jelent meg a vendéglátóhelyen.

Szeptemberben pedig úgy tűnik folytatódik ez a sorozat. A Déryné egyik munkatársa Samuel L. Jacksonnal fotózkodott. Erről egy posztot is megosztottak a közösségi oldalukon.

Ezt alább tekintheti meg: