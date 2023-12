„A foci a közös nyelvünk” – Lisztes Krisztián a „kis Lisztesről” a Mandinernek

Mi a véleményed a Ferencváros őszi szerepléséről?

Sajnos a Bl-ből való korai kiesés rányomta a bélyegét az őszre, a nemzetközi szereplésnek pedig a bajnoki teljesítmény látta kárát – ezzel magyarázható a második hely. De úgy érzem, azzal, hogy a csapat 2022 után 2023-ban is állva maradt tavaszra, ráadásul veretlenül szerepelt az Európa Konferencia Liga csoportkörében, valamelyest megbocsátható a korábbi évekhez képest gyengébb bajnoki szereplés. Az EKL-ben bravúrosan, veretlenül jutott tovább a csapat – szerintem a legerősebb csoportból – úgyhogy van mire építeni a bajnokság második felében.

Miben kell leginkább javulni tavasszal?

Legfontosabb az eredményesség. A bajnoki címnek mindenképpen meg kell lennie, ezzel kapcsolatban egyetlen szakvezetővel szemben sincsen pardon. A közönség szempontjából minden meccsen fontos a dominancia. Természetesen a kialakított helyzetek sokaságát és a gólokat is elvárják a drukkerek.

Talán már nem sokan emlékeznek rá, de amikor a korábbi Fradi-szakvezető, Gellei Imre volt a Paks vezetőedzője, másfél évig a tolnai csapat színeiben is szerepeltél az élvonalban. Miként fogadtad, hogy az őszi idényt ők zárták a tabella élén?

Már az én időmben is azt lehetett érezni, hogy rendkívül elhivatott emberek dolgoznak Pakson, akik példamutató módon szívükön viselik a klub sorsát. Az ügyvezető, Haraszti Zsolt rendre olyan szakembereket gyűjt maga köré, akiknek a paksi futball a szenvedélye. Tavaly harmadik éve ők adták a gólkirályt az NB I-nek – a Fradinak pedig Varga Barnabást. Nem véletlen, hogy mindhárom paksi gólkirály (Varga mellett Ádám Martin és Hahn János) válogatott lett. Nagyon sok munka van ebben a sikertörténetben!

Nem ismer lehetetlent!

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Beszéljünk a fiadról, Krisztiánról! Tavasszal berobbant a Fradiban. Várható volt, hogy ősszel visszafogottabb teljesítményt nyújt?

Úgy gondolom teljesen természetes, hogy – részben fiatalságából adódóan – a teljesítménygörbéje nem mindig egyenletes. Ez nem meglepő, az én pályafutásomban is akadtak nehezebb pillanatok.

Nem mondom, hogy maradéktalanul elégedett vagyok ezzel az évével, de büszkeség tölt el, ha az összképet nézem. 18 évesen stabil tagja lett a Ferencvárosnak, leigazolta a Bundesliga első osztályában szereplő Eintracht Frankfurt, és bekerült az U21-es válogatottba is.

Jól viseli a népszerűséget és azt, hogy sokat foglalkoznak vele, mindez nem befolyásolja a teljesítményét.

Nem ritka jelenet: ifjabb Lisztes Krisztián éppen egy gólját ünnepli

Fotó: fradi.hu

Miben kell javulnia? Szoktatok például egy-egy meccs után „szakmázni”? Kikéri a véleményedet?

Nagyon szoros a kapcsolat közöttünk, de a szakmai értékelést meghagyom a Dejan Sztankovics vezette stábnak. Ezzel együtt természetesen

a foci a közös nyelvünk,

vanak bizonyos szituációk, amiket átbeszélünk Krisszel. Gyakran hangoztatom neki: lehetnek jobb, előfordulhatnak gyengébb mérkőzései, a legfontosabb, hogy megmaradjon a szenvedélye, a magabiztossága. Mindenben támogatom, lelkesítem, de azt is tudom, hogy egy-egy vesztes meccs után jobb, ha nem is szólok hozzá. Ilyenkor a legjobb gyógyír, ha elérakok valami finom ételt.

Mi a kedvence?

Szerencsére mindenevő. Nagyon szeret enni, az ételekkel tudom manipulálni. (Nevet.) A magyar konyha remekein kívül mostanában a szusit részesíti előnyben.

Törvényszerű volt, hogy futballista lesz?

Bár a kertben egészen kiskorától sokat fociztunk, soha nem erőltettük, hogy Krisz is a labdarúgást válassza, ezt igazolja, hogy kipróbálta a karatét, a jégkorongot és a korcsolyázást is. Mivel az Újpesti Haladás pályája közelében lakunk, értelemszerű volt, hogy először odavittem le őt.

Hamar látszott, hogy kedveli a futballközeget, a tehetségével is kitűnt a kortársai közül, de biztos, hogy ha nem látom rajta a belső motivációt és a minőséget, nem erőltettem volna focit.

Korán kiderült az is, hogy amíg Krisz osztálytársai kirándulni vagy bulizni mentek, ő sokkal szívesebben járt futballedzésre. Ösztönösen érezte, hogy ha esik, ha fúj, ha süt a nap, ha borús az idő, neki a pályán van a helye. Amióta igazolt labdarúgó lett, számára az edzések és a mérkőzések szent és sérthetetlen dolgok.

Hogy látod, könnyű vagy nehéz számára, hogy Lisztes Krisztiánnak hívják?

A fiam a szerencse szülötte, hiszen egészen kiskorától tapasztalom, hogy jól viseli a nevét, és azt a tényt, hogy egyből velem azonosítják.

Korábban mesélted, hogy még mindig együtt laktok. Gyakran csináltok közös apa-fiú programot?

Évekig jellemző volt, hogy együtt jártunk nyaralni, ilyenkor csatlakozott hozzánk a lányom is. Manapság már Lilinek és Krisznek is megvan a saját magánélete. A fiamnak barátnője is van, úgyhogy változó, hogy mikor tudunk összehozni közös programokat. Mindenesetre törekszünk rá, hogy elég időt töltsünk együtt.

A „kis Lisztest” hamar befogadták a csapattársak is

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Krisztiánszeptemberben ötéves szerződést írt alá az Eintracht Frankfurttal, nyártól a német együttes futballistája lesz. Mire lehet képes egy számára teljesen idegen futballközegben? Te mennyire tudod segíteni őt a Bundesliga-tapasztalataidnak köszönhetően?

Nyilván kapcsolatban vagyunk a klubbal, örültem is neki, hogy a közelmúltban egy ötöst rúgtak a Bayern Münchennek. Biztos, hogy minél inkább közeledik a nyári felkészülés, egyre intenzívebb lesz a kontaktus. Nagyon büszke is vagyok arra, hogy ennyire fiatalon egy neves Bundesliga-egyesülethez igazol, de

Krisz tavasszal még fejben és lélekben is 100 százalékos erőbedobással a Fradi sikereire, a minél eredményesebb nemzetközi kupaszereplésre és az újabb bajnoki cím megszerzésére koncentrál.

Miként alakul a karácsonyi program? Mi lesz az ünnepi menü?

A hagyományos finomságokat részesítjük előnyben, halászlét, rántott halat és bejglit biztosan eszünk majd. Bár Krisz abban a korban van még, hogy elvileg még bármennyit ehet, de pontosan tudjuk, ez azért nem egészen így van. Egy profi futballistának már fiatalon illik odafigyelnie a táplálkozására!

Nyitókép: fradi.hu