Újra komoly mélyrepülésben az angol rekorder – csak a tulajdonosváltás hozhat változást? Kemény-állásfoglalás a Mandineren

A Manchester United szerda este hazai pályán háromgólos (0-3) vereséget szenvedett a Newcastle Unitedtől az angol Ligakupa nyolcaddöntőjében és címvédőként búcsúzott a sorozattól – az előző szezonban egyébként épp ez a két együttes játszotta a döntőt a Wembleyben, akkor a manchesteriek nyertek. Tulajdonképpen lassan senkit nem lep már meg a Vörös Ördögök újabb veresége valamelyik sorozatban, de a negatív rekordok halmozása sokaknál kiveri a biztosítékot: a csapat 1962 októbere óta először veszített el egymást követő hazai meccseket legalább három góllal (a Manchester City vasárnap a bajnokságban, a Newcastle United pedig a Ligakupában vette be az Old Traffordot), miközben 1930. szeptembere óta ez volt a Szarkák legnagyobb idegenbeli győzelme az angol rekordbajnok ellen (közel 100 éve 7-4-re nyertek). De van még ennél is megdöbbentőbb statisztika: a United az 1930-31-es idény óta először veszítette el öt hazai mérkőzését a szezon első 10 hazai meccséből! A PL-ben a Brighton, a Crystal Palace és a City, a BL-ben a török Galatasaray, a Ligakupában pedig szerda este a Newcastle nyert az Álmok Színházából a rémálmok színpadává váló legendás létesítményben.

Nem véletlen, hogy a neves szigetországi szakértők is hüledeznek a manchesteri produkciók láttán. A korábbi válogatott középpályás, a televíziós szakértőként szereplő Paul Merson markáns véleményt fogalmazott meg.

„Ha a többi csapatot nézzük, láthatjuk, mit akarnak játszani, de a Manchester Unitednél nem fedezhető fel semmilyen elképzelés. Joe Willock, Sean Longstaff és Joelinton uralta őket a középpályán. Megdöbbentő volt. Megint kifogytak az ötletükből. Nem látod, hogy mit akarnak játszani.

Úgy gondolom, hogy a menedzser elvesztette a játékosokat. Egyszerűen túl könnyű dolga volt a Newcastle-nek

– jelentette ki Merson.

A klub legendás védője, Gary Neville elkeseredettségének adott hangot a csapat produkcióját látva.

„A Manchester United esetében nem vagyok egészen benne biztos, hogy Erik ten Hag hétvégére össza tudja kapni a csapatot. A vasárnapi manchesteri derbi rossz volt, és a szerda esti meccs csak megerősítette azt, amit az elmúlt napokban láttunk.

Régóta hiányzik az ötlet, bőven lenne dolga a menedzsernek

– tette hozzá az angol szakértő.

Ki lesz a megmentő?

A szurkolók tavaly még pont a parádés hazai mérleg és a Ligakupa-siker után felváltva dörzsölgethették a szemüket és a tenyerüket! Sir Alex Ferguson 2013-as visszavonulása után újra látszott a fény az alagút végén, miután a rendkívül sikeres, 2019-ben a BL-elődöntőig menetelő Ajax kispadjáról sikerült Manchesterbe csábítani Erik ten Hag menedzsert, felcsillant a remény, hogy végre ismét a régi pompájában ragyoghat a patinás egyesület. Mostanra az elmúlt két nyár alatt átigazolásokra eltapsolt 411 millió angol font (180 milliárd forint) ellenére mégis odáig jutott, mint az elmúlt tíz évben már többször: a klub a sokadik menedzserrel a sokadik válságát éli meg. Az angol rekordbajnok a legendás Sir Alex Ferguson óta elfogyasztott néhány jó nevű szakvezetőt: David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick már belebukott a feladatba, és most Erik ten Hag alatt is erősen inog a kispad.

A holland menedzser a Newcastle elleni Ligakupa-búcsú után vállalta a felelősséget a kiesésért.

„Tudjuk, hogy ez a produkció nem elég. Felelősséget kell vállalnunk érte, én is vállalom a felelősséget a vereségért. Nem nyújtjuk az elvárt teljesítményt, ezért nagyon sajnálom a szurkolóinkat”

– mondta a riportereknek a hazai meccs után.

Hiányzik a karakter

A magyar vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, dr. Kemény Dénes a klub szurkolója, a legendás menedzser, Sir Alex Ferguson jó barátja. Többször járt tanulmányúton a manchesteri klubnál, így nemcsak a csapat, de a szervezet felépítését is személyesen tanulmányozhatta.

„Sir Alex személye, karaktere és a játékospolitikája biztosította, hogy mindig volt egy olyan játékosállomány a Unitednél, amely elérte a jó eredményeket. A szakember visszavonulása után óriási kihívás betölteni ezt az űrt. Látjuk, hogy már a sokadik menedzserből hiányzik a megfelelő érzék. Pénzügyi akadályok nincsenek, válogathatnak a világpiacról, még sincs megfelelő sportszakmai vezetés és kiválasztórendszer.

Rendkívül látványos a visszaesés Sir Alex visszavonulása óta. Hihetetlen, hogy augusztus óta például a Bruno Fernandes-Rashford páros is a töredékét nyújtja a tudásának, egyikük se közelíti meg a korábban mutatott játékát.

Eljutottunk oda, hogy most már komoly kihívást jelent valódi minőséget igazolni ehhez a klubhoz. Az angol válogatott Jude Bellingham sem a Unitedet választotta.

Ferguson show nélkül is elismert volt, Mourinhónak volt egy aurája, ami felszorozta a szakmai értékét. Erik ten Hag szakmailag rendben van, de mégsem biztos, hogy a megfelelő ember arra a posztra. Az eredmények legalábbis ezt mutatják. Nem érzékelem, hogy tűzbe menne a játékosaiért. Olyan, mint egy sakk nagymester, bábukként tologatja a figurákat, de hiányzik belőle a szenvedély” – fogalmazott a Mandiner megkeresésére Kemény Dénes.

Nagy kérdés, meddig dolgozhat még a holland Erik ten Hag a Manchester United menedzsereként...

Fotó: Paul ELLIS/AFP

Megújulásra lenne szükség

A szurkolók szemében már régóta a fejétől bűzlik a hal. Az igazi problémát a klubot lassan húsz éve szipolyozó amerikai Glazer családban látják. A sportszakmai sikereket háttérbe szorító és azokat nem igénylő, a pénzügyileg sikeres egyesületben kizárólag a fejhető tehenet látó tulajdonosok ellen a kezdetek óta folyamatosak a tüntetések. Független szakértők szerint a szakmájában profi, hozzáértő vezetőség, egy tapasztalt sportigazgató, valamint világosan felvázolt célkitűzések nélkül nem lehet sikeres egy klub, amely ráadásul világszinten is kiemelkedő brandnek számít, így folyamatosan a szurkolók és a sajtó figyelmének a középpontjában áll. A klub átigazolásai évek óta nem váltják be a reményeket, márpedig a karakteres menedzser mellett a minőségi, és céloknak megfelelő keretre is szükség van a pályán elérhető győzelmekhez. A játékosokkal való bánásmód sem minden esetben tükrözi a klub profizmusát: elég csak Cristiano Ronaldo furcsa távozására, David de Gea kiebrudalására, vagy a parkolópályára tett Jadon Sanchóra gondolni, de hosszasan folytathatnánk még a sort a csapat körüli botrányokkal, a családon belüli erőszakkal vádolt brazil Antony, vagy a szupertehetségnek tartott, „elüldözött” Mason Greenwood ügyével.

A teljes megújulást egy új tulajdonos garantálhatná az egyre inkább felújításra szoruló Old Traffordon, de az amerikaiak a beígért tulajdonosváltást is a végtelenségig húzzák, halogatják. Hiába licitálnak egymásra a vevőjelöltek, a katari Jassim bin Hamad sejk és az Ineos Groupot képviselő Sir Jim Ratcliffe, hiába a korábban határidőként kitűzött nyári időpont, az üzletet csak nem sikerült nyélbe ütni. Pedig egyre valószínűbb, hogy a sokak által vágyott tulajdonosváltás nélkül a csapat sem indulhat el felfelé.

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell