„Példátlan, abszurd, hogy a bolgár rendőrség képtelen garantálni az Eb-selejtező biztonságát” – sportjogász a Mandinernek

Tovább bonyolódik a magyar válogatott soron következő, jövő csütörtökön rendezett Eb-selejtezője körül kialakult szokatlan helyzet, miután kiderült, lehet, hogy a másodszorra tervezett helyszínen, a plovdivi stadionban sem tudják majd lebonyolítani a találkozót, így a bolgár labdarúgó-szövetségnek ismét új helyszínt kell keresnie. De nézzük sorban, mi történt eddig:

A Bolgár Labdarúgó-szövetség (BFU) kezdeményezte , hogy a november 16-i Bulgária–Magyarország Eb-selejtező mérkőzést Szófia helyett Plovdivban rendezhesse meg, az eredetileg meghirdetett – magyar idő szerinti – 20.45 óra helyett 18 órás kezdéssel, ugyanis a bolgár rendőrség jelezte felé, hoy a találkozó eredeti időpontban, nézők előtti szervezése esetén nem tudja a találkozón a biztonságot garantálni

, hogy a november 16-i Eb-selejtező mérkőzést Szófia helyett Plovdivban rendezhesse meg, az eredetileg meghirdetett – magyar idő szerinti – 20.45 óra helyett 18 órás kezdéssel, ugyanis a Az UEFA a rendkívüli körülményekre tekintettel engedélyezte, hogy a bolgár szövetség kérése szerint új helyszínen, szurkolók nélkül rendezzék meg a meccset.

Georgi Gradev bolgár ügyvéd a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordult , és gyorsított eljárásban szeretné elérni, hogy az eredeti tervek szerint, Szófiában, nézők előtt rendezzék a Bulgária-Magyarország Európa-bajnoki selejteztezőmérkőzést.

, és gyorsított eljárásban szeretné elérni, hogy az eredeti tervek szerint, Szófiában, nézők előtt rendezzék a Bulgária-Magyarország Európa-bajnoki selejteztezőmérkőzést. Úgy tűnik azonban, hogy a plovdivi stadionban sem lehet megrendezni a mérkőzést, ugyanis a stadiont építő cég közölte, november 13. és 20. között nem ajánlott labdarúgó-mérkőzéseket rendezni a létesítményben, mivel ekkor készítik el a tetőszerkezet egy részét.

Így áll jelenleg a bolgár-magyar mérkőzés az egyre bonyolultabbnak tűnő ügye.

Szakjogászt kérdeztünk

Az ügyről Borbély Zoltán ügyvédet, sportjogi szakjogászt kérdeztük, aki elmondta, hogy a kiemelt kockázatú labdarúgómérkőzések biztosítását a rendező országok rendvédelmi szervei közfeladat keretében végzik. „Jellemzően rutinfeladat szokott lenni a rendőrség részéről, hogy jelzi a szövetség valamint az UEFA felé, hogy biztosít egy meccset.

Ilyen értelemben példátlan a jelenlegi helyzet”

– mondta a jogász.

A labdarúgó-szövetségek tehetetlenek

A szakember szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség – sőt bizonyos értelemben a bolgár is – gyakorlatilag tehetetlen, hiszen a bolgár rendőrség jelezte, hogy nem tudja garantálni a mérkőzés eredeti helyszínen való biztonságos lebonyolítását. A szakember szerint amennyiben bármely szövetség ennek ellenére – a rendőri szervek álláspontját felülbírálva – az eredeti tervek szerinti rendezés mellett dönt, azzal óriási – akár büntetőjogi felelősséggel járó – kockázatot vállal.

„Mert ha valami baj történik, és esetleg akár egy ember is megsérül vagy meghal, nem a rendőrség lesz a felelős, és aki a rendezésről döntött, akár foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés vádjával áll a bíróság elé”

– fogalmazott Borbély Zoltán.

Magyarországon is előfordult már, hogy biztonsági okból nem rendeztek meg egy meccset

Az ügyvéd konkrét magyar példát is említett ehhez hasonló helyzetre: 2010-ben a téli szünetben teremlabdarúgó-tornát rendeztek Magyarországon NB I-es csapatok részvételével. Az egyik helyszínen, Szegeden csalók rengeteg hamis jegyet értékesítettek, sőt, olyan is volt, hogy egy belépővel többen mentek be, így végül a 2500 fős sportcsarnokban 3500 ember szorult volt össze. A rendezők válságstábot hívtak össze az MLSZ biztonsági igazgatója és főtitkára, a szegedi rendőrkapitány és Borbély Zoltán részvételével, és végül úgy döntöttek, hogy nem rendezik meg a találkozót. Az MLSZ a jegyek, a szállások és az utazás költségét is megtérítette. A történet érdekessége, hogy épp aznap éjjel történt a West Balkán-tragédia, amely több ember életét követelte.

Valószínűleg hiába fellebbez a bolgár ügyvéd

Borbély Zoltán szerint a bolgár ügyvéd fellebbezése valószínűleg hiábavaló, hiszen a lausanne-i Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) szinte biztosan nem fogja felülbírálni a bolgár hatóságok álláspontját, miszerint nem biztonságos a mérkőzés eredeti tervek szerinti rendezése. A végleges döntést a labdarúgószövetség hozza, tehát elméletileg a CAS felülbírálhatná, de a sportjogász szerint nagyon életszerűtlen volna, hogy ilyen döntés szülessen.

„Ez olyan lenne, mintha egy a bíró az elmeszakértői szakvélemény állásfoglalásával szembe menve szabadlábra helyezne egy közveszélyes elmebeteget.

De természetesen láttunk már csodákat” – fogalmazott a sportjogász. Kiemelte, szerinte a zárt kapus mérkőzés megrendezése bármilyen helyzetben csak a legvégső eszköz lehet.

„Abszurd és példátlan, hogy a bolgárok képtelenek biztonságosan megrendezni a meccset”

„A dolog másik része viszont, hogy nagyon nehezen érthető, hogy egy ország rendvédelmi szerve nem tudja garantálni egy előre tervezett tömegrendezvény biztonságos lebonyolítását. Képzeljük el, hogy egy Európa-bajnokságon a rendező ország nem vállalja, hogy szurkolók előtt rendezzenek meg mondjuk egy magyar-román, egy angol-ír vagy egy horvát-szerb meccset. Természetesen más a helyzet, amikor valódi terrortámadás veszélye fenyeget, mint jelenleg Izrael esetében.

Emlékezetes, hogy még a müncheni és az atlantai olimpia is nézők részvételével folytatódott a súlyos terrortámadást és a robbantást követően!

Ez viszont nem ilyen szituáció, abszurd, hogy a bolgár szurkolók fenyegetőzése miatt a szövetség visszalép a mérkőzés normális megrendezésétől. Példátlan az, hogy a bolgár rendőrség nem képes biztosítani egy ilyen Eb-selejtező biztonságos lebonyolítását!” – fogalmazott a szakember.

