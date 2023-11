Hajsza a második helyért – a 2023-as Forma-1-es szezon legemlékezetesebb pillanatai

A 2023-as Forma-1-es idényben sem maradtunk rekordok, izgalmas fordulatok, és emlékezetes események nélkül. Bár a szezon Max Verstappen és a Red Bull dominanciájával kezdődött, folytatódott és ért véget, a dobogó többi fokáért egész évben kiélezett, kiszámíthatatlan küzdelmet folytatott három-négy csapat.

A Red Bull idén is magasan kiemelkedett a mezőnyből, és ha Carlos Sainz Szingapúrban bravúros teljesítménnyel nem hozza el a futamgyőzelmet, az összes bajnoki serleg az osztrák istálló vitrinjében landol. Hozzá kell tenni, Szingapúrban egyébként sem lett volna sok esélye a Red Bullnak.

A szezon utolsó végén összeszedtük a 2023-as idény legemlékezetesebb mozzanatait.

A Red Bull-csoda

A 2023-as évben Verstappen és a Red Bull több korábbi Forma-1-es rekordot is megdöntött.

Az Abu-dzabi Nagydíj megnyerésével Verstappen az idényben összesen 19 futamgyőzelmet zsebelt be, amivel saját korábbi rekordját döntötte meg, amikor az előző szezonban 15 futamot nyert meg. Emellett ebben az idényben sikerült zsinórban tízszer felállnia a dobogó legfelső fokára. Az eddigi leghosszabb sorozatot Sebastian Vettel állította fel zsinórban kilenc győzelemmel 2013-ban, szintén a Red Bull versenyzőjeként.

Verstappen bravúros teljesítményének köszönhetően a csapat is több rekordot tudott beállítani. Az utolsó előtti versenyhétvégén, Verstappen Las Vegas-i futamgyőzelmével minden idők legtöbb győzelmét tudhatta magáénak a Red Bull egyetlen szezonon belül.

Eddig a Mercedes összesen 19 győzelemmel vezette a versenyt, a Red Bull Las Vegasban szerezte meg huszadik, Abu-dzabiban pedig huszonegyedik első helyét, mindössze a Szingapúri Nagydíjat adták ki a kezükből.

Emellett az egy szezonban összegyűjthető konstruktőri pontok tekintetében is magasan túlteljesítették a korábbi évek győzteseit. A Mercedes 2016-ban 765 pontot tudott szerezni, a Red Bull idén 860 pontot gyűjtött be.

Az utolsó pillanatig kiélezett harc, de nem az első helyért

Bár a Red Bull idén sem adott esélyt a többi csapatnak, és még Sergio Perez kilengő teljesítményével is egyértelmű volt az első két hely sorsa, az egyéni verseny negyedik pozíciójáért, és a konstruktőri verseny második helyéért is komoly volt a csata az utolsó pillanatig.

Végül, bár Charles Leclerc a második helyen zárt, az Abu-dzabi versenyhétvége jobban jött ki a Mercedesnek, amely így mindössze három ponttal, de a Ferrari előtt végzett összetettben.

Forrás: Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az utolsó versenyre ráfordulva Carlos Sainz és Fernando Alonso pontegyenlőséggel állt a negyedik helyen, tőlük 5 ponttal lemaradva a McLaren pilótája, Lando Norris, 12 ponttal hátrébb pedig Charles Leclerc állt, ami azt jelentette, hogy mindegyiküknek volt még esélye a negyedik helyre.

Végül az egyedüli nem Red Bull-futamgyőztes, Carlos Sainz számára jött ki legrosszabbul a lépés, aki a hetedik helyen zárt, őt Lando Norris előzte meg pár ponttal, a negyedik helyen pedig végül Leclerc és Alonso osztozott.

Ausztrália nem csak az állatok miatt volt idén veszélyes

Az Ausztrál Nagydíj tartogatta idén a legtöbb balesetet a pályán. A szezon harmadik futamán egyszer virtuális biztonsági autót hirdettek, kétszer pedig be is küldték a biztonsági autót. Ráadásul, háromszor is piros zászlóval állították le a versenyt a folyamatos ütközések miatt. A pályán pedig jelentősen megszaporodtak az ausztrál versenyzők. Míg tavaly úgy volt, hogy az egyetlen ausztrál pilóta, Daniel Ricciardo sem kap ülést ebben a szezonban, az idén újonc Oscar Piastri mellett hamar felbukkant honfitársa, Ricciardo, akit a másik újonc, Nyck DeVries helyére igazolt az Alpha Tauri.

Az újoncok közül egyébként Piastrinak sikerült a legjobban a bemutatkozás, akinek rögtön az első évében sikerült felállni a dobogóra, és közel száz pontot gyűjtött összetettben a McLarennek.

Hamilton idén sem maradt rekord nélkül

Bár az idei szezon nem a végül összetett harmadik helyen záró nyolcszoros világbajnok, Lewis Hamiltonról szólt, a brit pilóta idén is begyűjtött egy „leget”, mégpedig itt, Magyarországon. Hosszú idő után újra sikerült pole pozíciót szereznie, ami karrierje történetének kilencedik pole-ja volt itt, a Hungaroringen. Ezzel pedig maga mögé utasította Ayrton Sennát és Michael Schumachert is, akiknek mindkettőjüknek összesen nyolcszor sikerült egyazon pályán első rajtrácsos pozíciót kiharcolniuk. Míg Senna Imolában, Schumacher Szuzukában tartotta ezt a rekordot.

Sainz és a legendás DRS-vonat

Az év talán legemlékezetesebb mozzanata a Ferrari pilótájának, Carlos Sainznak a futamgyőzelme volt Szingapúrban. A spanyol sikere nem csak azért emlékezetes, mert csak neki sikerült megtörnie a Red Bull sikerszériáját, hanem azért, mert rendkívül okos versenyzéssel, az utolsó pillanatig harcolva érdemelte ki, hogy a dobogó legfelső fokára állhasson.

A futamon a Mercedes két pilótája, George Russel és Lewis Hamilton jelentette számára a legnagyobb veszélyt, akiknek az utolsó körökben látványos tempóelőnyük volt az egyébként végig az élen autózó Ferrarival szemben. Sainz azt a szerencsés helyzetet használta ki, hogy a kerékcseréknek köszönhetően az utolsó körökben közöttük autózott korábbi McLaren-es csapattársa, Lando Norris, akinek nem volt meg a sebessége az előzéshez, Sainz segítségével viszont végig sikerült a Mercedesek előtt maradnia.

A legendás DRS vonatnak köszönhetően Sainz az utolsó pillanatig képes volt másodpercen belül maga mögött tartani Norrist, aki így meg tudta őrizni a második helyhez szükséges sebességet.

Hamilton hosszas egyeduralma után úgy tűnik, most Max Verstappen ideje jött el, aki zsinórban harmadik világbajnoki címét szerezte meg, évről évre egyre nagyobb magabiztossággal. Most hosszabb szünet vár a pilótákra és a csapatokra egészen 2024. február 29-ig, amikor újult erővel, a nulláról indulhatnak ismét neki a versenynek. Addig bőven lesz idejük azon gondolkodni, hogyan fogják meg Verstappent és a Red Bullt, ha ez egyáltalán lehetséges.

Carlos Sainz (középen), Lando Norris és Lewis Hamilton Szingapúrban

Forrás: Lillian SUWANRUMPHA/AFP

Nyitókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP