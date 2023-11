Áldozati bárányt csináltak a liverpooli klubból – a nagyok mindig megússzák?

Múlt pénteken, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League által összehívott háromfős független testület döntésének értelmében az Everton azonnali hatállyal 10 pont levonást kapott a pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó szabályok megsértése miatt. A klub bejelentette, hogy fellebbez a büntetés ellen, és egy írásos közleményben hangsúlyozta, hogy „nagy érdeklődéssel követi nyomon a Premier League pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó szabályaival kapcsolatos egyéb ügyekben hozott döntéseket” – ez egy nem túl burkolt utalás volt a két, külföldi tulajdonossal és kiapadhatatlan pénztárcával rendelkező csapatra, a Chelsea-re és a Manchester Cityre. Utóbbi a hírek szerint 115 pontban sértette meg az említett regulákat, a londoni klub ellen pedig még mindig folyik a vizsgálat a 2012 és 2019 közötti állítólagos jogsértések miatt.

Ilyen még nem volt

A Premier League 1992–1993 óta íródó történetében ez a valaha volt legnagyobb ilyen jellegű büntetés, Sean Dyche együttese ezzel vissza is csúszott az utolsó előtti helyre a tabellán. Korábban, az 1996–1997-es szezonban a Middlesbrough-tól három pontot vont le a liga, miután nem tudta lejátszani a Blackburn elleni bajnoki mérkőzését, 2010 márciusában pedig a csődvédelem alá kerülő Portsmouth-tól vettek el kilenc pontot.

Az Evertont elmeszelték, így joggal érezheti magát áldozati báránynak, ez a büntetés túlzó és helytelen”

– jelentették ki a szigetországi szakértők, akik azt sem rejtették véka alá, ha a liverpooli kékek letagadták volna az elköltött összegeket és meghamisították volna a könyvelésüket, megúszhatták volna a pontlevonást. De ennek épp az ellenkezőjét tették, becsületesen jártak el...

Globális brandet épít a Manchester City, de nagy kérdés, meddig teheti meg büntetlenül a pénzügyi szabályok kijátszását

Fotó: Costfoto/NurPhoto via AFP

Egy másik olvasatban, az Evertontól való pontlevonás azonban azt is jelentheti, hogy valamilyen büntetésre a City és a Chelsea is készülhet, ha bűnösnek találják őket. Azzal a legfanatikusabbak sem számolnak, hogy ha az Everton 10 pontot kapott egy szabálysértésért, akkor a Citytől 1150 pontot vonnak le, de az biztos, egy súlyosabb vétek bizony drasztikusabb következményekkel is jár. Csakhogy jelen esetben nem lehet egy táblázatból dolgozni, mert különböző körülmények között, különböző szabálytalanságok történtek.

Miben különböznek az esetek?

Az Everton szabálysértései a 2021–22-es szezonnal bezárólag három idényen keresztül valósultak meg. Ebben az időszakban a maximálisan megengedett veszteség – a COVID-hatáson, a fiatalok képzésén és egyéb költségeken alapuló kiigazítást figyelembe véve – 105 millió angol font lehetett, a Premier League állítása szerint azonban a klub vesztesége 124,5 millió font volt. Az Everton álláspontja szerint egyszerűen másként számoltak el bizonyos kifizetéseket, és vitatják egyes számviteli gyakorlatok értelmezését. Éppen ezért tartják jogtalannak a büntetés mértékét is, és nincs is arra utaló jel, hogy a kisebbik liverpooli klub szándékosan, tisztességtelenül csalt volna.

Az Everton tékozló volt, szükségtelen kockázatokat vállalt – a költségvetését a hatodik helyre állította, miközben a 16. helyen végzett –, és a független testület véleménye szerint nagyvonalúan kreatív könyvelést alkalmazott.

Ezzel szemben a Manchester Cityt azzal vádolják, hogy nem adott „igaz és valós képet a klub pénzügyi helyzetéről”, elhallgatta a játékosok és menedzserek javadalmazásának „részletes beszámolóját”, és nem működött együtt a Premier League nyomozóival.

A City-t tehát nyílt csalással vádolják. Azzal, hogy semmibe vette a szabályokat, és olyan hibákat követett el, amelyeket nem lehet jóhiszeműséggel magyarázni.

Ha bebizonyosodnak a vádak, azok egészen komoly mélységekbe taszíthatják a regnáló bajnokot.

Az UEFA 2020-ban már két szezonra eltiltotta a Manchester Cityt az európai futballtól, de végül a fellebbezés után a Sportdöntőbíróság (CAS) hatályon kívül helyezte a döntést, és megállapította, hogy „a feltételezett jogsértések többsége vagy nem került megállapításra, vagy elévült”. A Premier League úgy számol, hogy az UEFA-val ellentétben ebben az esetben nincs elévülési idő.

Mi a helyzet a Chelsea háza táján?

A Chelsea esete megint nagyon más. Kezdetben nem volt ellenük vádemelés, sőt, a londoniak világítottak rá néhány részletre bizonyos szabálytalanságok esetében az angol és az európai szövetségnél, amelyek miatt a klub eredetileg is vizsgálat alatt állt. Ezek többnyire nem dokumentált, más egyesületeknek és közvetítőknek történő kifizetésekkel kapcsolatos anyagok voltak.

A Chelsea már régóta játszik a tűzzel, de a londoniak eddig csak egyszer ütötték meg a bokájukat, amikor 2019-ben két átigazolási szezonból kizárták őket

Fotó: AFP/Justin Tallis

Amikor 2022-ben Todd Boehly és a Clearlake Capital által vezetett konzorcium megszerezte a klubot Roman Abramovicstól, a 2,5 milliárd angol fontos eladási árból mintegy 100 millió fontot visszatartottak, az átvilágítás során ugyanis olyan szabálytalanságokat találtak, amely alapján joggal gyanították, hogy pénzbírsággal kell majd szembenézniük. Ezeket voltak a fentebb említett anyagok, amelyeket maguk jelentettek a hatóságoknak, és az eddig hírek alapján úgy tűnik, hogy ennek is köszönhetően nem vetekszik a helyzetük a manchesteriekével. Ráadásul mindez még az előző tulajdonos alatt történt, amely magyarázat mögé hatékonyan beállhatnak az újak.

Az elmúlt néhány évben a Premier League szigorúbban ellenőrzi a klubok pénzügyi ügyleteit, a cél az, hogy a bajnokságot nullszaldós szinten, vagy annak közelében tartsák.

A liga vezetői nem akarják, hogy az egyesületek veszteségeket halmozzanak, mert azzal növekednének a kiadásaik, a láncreakció által más klubokat is tönkretehetnének, illetve megrendítenék a Premier League stabil és befektetőket vonzó brandjét.

Ez a szigorú ellenőrzés felvet néhány etikai kérdést, amelyek mentén nem mehetünk el szó nélkül. Ha az Everton esetében a korábbi szezonok visszaéléseire hivatkoztak, akkor igazságos, hogy most alkalmazzák a pontlevonást? Kompenzálják valahogyan az akkor kieső csapatokat? És mi alapján határozták meg a 10 pontot? Ez alapján mi lesz City büntetésével, ha bűnösnek találják a legsúlyosabb jogsértésekben? Aztán mi a helyzet a Chelsea-vel, ahol a tulajdonosváltás miatt zavaros a helyzet, tisztességes lenne Boehlyéket felelőssé tenni az Abramovics-éra visszaéléseiért? Vagy a klub mindenkori vezetőinek kell vállalniuk a felelősséget?

A Premier League nagy fába vágta a fejszéjét, jó az irány, de messze vagyunk még az ideális megoldástól. Egyelőre az ügyvédeké a terep, húzzák az időt és még inkább a hasznot, de bízunk benne, hogy hosszú távon a labdarúgás igazságot szolgáltat. A vizsgálatok mindenesetre folytatódnak, kíváncsian figyeljük a fejleményeket.

Nyitókép: Peter Powell/AFP