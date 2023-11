A sarokba szorított gyűlölet fanyalog csak a győzelmünkön

És e tépelődések rég nem önmagában a válogatott sikerét érintették. E kérdések veleje, hogy tartósítható-e az az össznemzeti eksztázis, ami a magyar győzelmeket kíséri.

Lehet-e a pártokon, világnézeten és kicsinyes mindennapokon felülemelkedő alapállapot a nemzeti büszkeség?

Ha a fanyalgó sajtót olvassuk, a válasz kiábrándító lehet. Ám hiszem, hogy ez csupán a sarokba szorított gyűlölet. Hiszem, hogy amit Rossi mester vezényletével a pályán művel Szoboszlai, Dibusz vagy Nagy Ádám, az egész nemzetünket megemeli. Hogy a többség érzi, érti és magáénak tudja az ő kitartásukat, szenvedélyüket és diadalukat.

Esterházy Péter, Lázár Ervin, de még Moldova György is nagyon jól tudta, hogy a futball nem pusztán az önmaga szépségéért létezik: az átszellemülés lehetőségét kínálja nekünk, szurkolóknak is. És most a focifanyalgóknak talán kognitív disszonanciát okozok, de nem az a lényeg, hogy szeressük a játékot. Lehet nem érteni, és lehet nem lelkesedni iránta. Ízléskérdés. Viszont tisztelni kell a magyarság közös szívdobbanását, azt az eufóriát, amit egy-egy nemzeti siker jelképez. Akarva akaratlanul részesei vagyunk és leszünk. És ez így jó.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert