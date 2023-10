Telt ház, őrült hangulat várja a Fradit Diósgyőrben!

A két csapat közös történelme több mint 83 évre nyúlik vissza, az első meccset 1940. szeptember 8-án játszották: a Ferencváros idegenben 6:3-ra győzte le a DVTK. Érdekesség, a vendégek támadósorának mindegyik tagja eredményes volt: Finta Károly négyszer, míg Kiszely István és Gyetvai László egyszer talált be Lukács György kapujába.

Az elmúlt évtizedekben az egyik legpatinásabb párharccá nőtte ki magát a DVTK - FTC csata: az eddigi 104 első osztályú mérkőzésen 67 FTC-siker és 20 döntetlen mellett mindössze 17 diósgyőri győzelem jött össze.

A párharc további különlegessége, hogy az utolsó 12 mérkőzésen nem született döntetlen (a legutóbbi pontosztozkodásig 2017 áprilisáig kell visszamennünk), és nyomasztó Fradi-fölény tapasztalható: tíz zöld-fehér siker mellett a piros-fehérek csupán kétszer győztek. Akadt ennél hosszabb, diósgyőri siker nélküli időszak: 1981. december 2-án az aktuális bajnok Fradit 2-0-ra győzte le a DVTK, ám ezt követően 17 évet kellett várni az újabb miskolci sikerre, Tornyi Barnabás együttese egy rendkívül látványos mérkőzésen, az Üllői úton tréfálta meg és győzte le az FTC-t 4-3-ra. Saját közönsége előtt több mint három évtizeden keresztül nyeretlen maradt a miskolci piros-fehér együttes.

Ami a maiakat illeti: az édesapja, idősebb Szergej Kuznyecov révén jelentős Fradi-kötődéssel rendelkező diósgyőri vezetőedző, ifjabb Szergej Kuznyecov (aki játékosként a Fradi utánpótlásában is pallérozódott) irányításával a Diósgyőr az ősz egyik meglepetéscsapata, jelenleg a negyedik helyen áll a bajnokságban. Legutóbb Újpesten ugyan 2-0-s vereséget szenvedett, de előtte öt mérkőzésen négyszer győzött, és csupán az MTK otthonában maradt alul.

Ifjabb Szergej Kuznyecov a feljutás után az élvonalban is remekül helytáll a Diósgyőrrel

Fotó: MTI/Katona Tibor

Az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó, de a forduló előtt így is éllovas Fradi ebben a bajnokságban is igazolja, hogy a legjobb magyar csapat - akár Máté Csaba, akár Dejan Sztankovics irányítja a zöld-fehéreket. A szerb mester egy Nagyecsed elleni 8-0-s Magyar Kupa-gőzelemmel nyitott, majd a bajnokságban (négy mérkőzés, 10 pont) és az Európa Ligában (győzelem a Csukaricski ellen, balszerencsés döntetlen a Fiorentina otthonában) is bizonyította: érti a szakmáját.

Dejan Sztankovics hamar megtalálta a közös hangot a Fradi játékosaival

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Sztankovics egyébként a közelmúltban a szerb Blicknek adott interjúban többek között elmondta: „mindennap egyre jobb akarok lenni. Nagyon ritka, hogy egy klub így az ember mögé álljon, ilyen tárt karokkal fogadjon, így óvjon és ilyen szabadságot adjon a munkához.”

A hatalmas érdeklődés miatt (már tíz nappal a mérkőzés időpontja – vasárnap 17.45 – előtt elkelt az összes belépő, így 12 ezer drukker láthatja élőben az ősz egyik nagy rangadóját) a rendőri biztosítás szempontjából a meccs természetesen kiemelt kockázatú, ezért a DVTK a Miskolci Rendőrkapitánysággal közösen arra kéri a szurkolókat, hogy a megszokottnál jóval korábban induljanak el a találkozóra, és legyenek türelmesek, hiszen a belépőjegyeken szereplő adatok és a kedvezményes jegyekre való jogosultság szigorú ellenőrzése miatt a beléptetés hosszabb időt vehet igénybe. A DVTK Stadion kapui két órával a kezdés előtt, 15 óra 45 perckor nyílnak. A meccs szünetében a legügyesebb szurkolók egy tálca sört is nyerhetnek, ehhez csak annyit kell tenni, hogy a tizenhatos vonaláról gólt kell lőni az alapvonalra elhelyezett kis kapuba...

Nyitókép: dvtk.eu