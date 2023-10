Szoboszlai is reagált Bellingham szombati duplázására a Barcelona ellen

A mérkőzés után a Real Madridhoz nyáron érkező játékos a következőket írta ki Instagram-oldalára: „This is Real Madrid”, vagyis, hogy „Ez a Real Madrid”. Több szólás is érkezett alá; többek között Szoboszlai Dominik is odaírt: „Hmmm”.

Szoboszlai kommentje Jude Bellingham posztja alatt (Forrás: Instagram)

