Simone Biles hússzoros világbajnok – két évre eltűnt, majd dicsőségesen visszatért és győzelemre vezette az amerikai női tornászcsapatot

Simone Biles a vitatott és elismert személyiség

Kevés vitatottabb alakja van a nemzetközi tornászvilágnak, mint Simone Biles. Kevés elismertebb alakja van a nemzetközi tornászvilágnak, mint Simone Biles. És mindkét vélemény mögött hosszú sorokban találhatunk sportszerető szurkolókat. Ezerféle dolog lehet ismert az amerikai tornásznő sporton kívüli életéről, például az, hogy örökbefogadott gyerekként nőtt fel az Ohio-államban született egykori colombusi kislány.

A ma 26 éves tornásznőt háromévesen fogadta örökbe anyai nagyapja, és annak második felesége, akinek révén belízi állampolgársággal is rendelkezik, és Belize-t második otthonának tekinti

az amúgy magát katolikusnak valló versenyző.

Biles körül mindig is voltak szokatlan dolgok, mint például az, hogy 2016 szeptemberében nyíltan beszélt arról, hogy figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban (ADHD) szenved, miután orvosi dokumentációi kiszivárogtak az interneten. „Nincs semmi olyan, amit szégyellni kellene, és semmi olyan, amit félnék az emberekkel közölni" – reagált akkor.

Simone Biles bejegyzése a twitteren.

Eddig még sokan azt mondták oké, de amikor kiderült, hogy az olimpia alatt az állapot kezelésére használt Ritalint (metilfenidát) szedett orvosi, úgynevezett TUE-engedéllyel, egyesek úgy érzékelték, hogy a koncentrációt és a fókusz megtartását segítő szer – amely egyértelműen doppinglistán van a WADA-kódex szerint – bizony orvosi engedély ide, vagy oda, azért pozitívan befolyásolhatja a versenyző eredményét. Ezt persze Biles természetesen rögtön cáfolta.

Az amerikai tornásznő tehetsége nagyon hamar megmutatkozott, páratlan izomzata, fizikai adottságai egyesek szerint erre a sportágra teremtették,

a másik tábor, ahogy fent is hivatkoztunk erre, Biles esetében mindig is hiányolta az eleganciát és a szépséget az esztétikai sportágak közé tartozó tornából.

Simone Biles az antwerpeni tornász-világbajnokságon. Fotó: Lionel BONAVENTURE / AFP)

Amivel viszont nem lehet vitatkozni esetében, az az a technikai tudás, az a sportágon belül meghonosított nehézségi fok, amely az ugrásai, akrobatikus elemei virtuozitásában, a férfi tornászokat szinte megszégyenítő amplitúdójú elmelkedéseiben jelen van, s ami oly egyedi és nagyon biles-os.

Ő az egyedüli tornásznő a világon, aki rendszeresen úgynevezett H, vagy annál is nehezebb, I és J nehézségi fokú elemeket mutat be

gyakorlataiban egy olyan sportágban, ahol az A elem a legkönnyebb. A róla elnevezett tornamozdulatoknak, elemeknek se szeri, se száma,

ezúttal az Antwerpenben zajló tornász-világbajnokságon is a sportág történetében elsőként mutatta be ugráson a Jurcsenko hátra duplabicska szaltót, méghozzá tökéletesen, egy olyan nehézségű ugrást, ami a férfiaknak is feladja a leckét. Biles 2021-ben már teljesítette ezt, s most augusztusban az amerikai US Classicon is, ahová két év kihagyás után úgy tért vissza, mintha mi sem történt volna. Világbajnokságon azonban most láthattuk tőle ezt először, így az ugrást Biles II-néven el is nevezik az amerikai tornásznőről. A mihez tartás végett: az ugrás nehézségi értéke 6,4 pont, a tavalyi vb-n pedig 5,6-os volt a legnehezebb ugrás a nők versenyében.

Tíz éve debütált Belgiumban

Simone Biles épp tíz évvel ezelőtt, ugyanitt, Antwerpenben, az akkori világbajnokságon indult világhódító útjára a sportágban, és maga is úgy nyilatkozott az idei vb előtt, hogy szép kerek ívet írt le a pályafutása, Anwerpentől Antwerpenig.

Simone Biles felugrik a gerendára az atnwerpeni vilűgbajnokságon. Fotó: AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Abban azonban egészen biztosak lehetünk, hogy a belga nagyváros nem jelent végállomást a karrierjében és Párizsig bizonyosan meg sem áll. Mint ahogy – nagytételben fogadhatunk arra is –, itt nem hagyja abba az éremgyűjtést a mostani világbajnokság alatt sem, mert az amerikai női csapattal szerda este megszerezett csapataranya szinte borítékolható volt, ugyanakkor mostani formája alapján, akár újra egyéni összetettben vagy bármelyik szeren a világ tetejére érhet.

Mostani, huszadik világ bajnoki aranyérmével, négy olimpiai bajnoki címe mellett már így is minden létező szakmai rekordot megdöntött a sportágban a nőknél,

de beérte a medál-rekorder Vitalij Scserbót is, akinek olimpiákon és vb-ken szerzett 33 érme eddig az abszolút rekord volt.

Simone Biles és a győztes amerikai női csapat. Fotó: AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Úgy fest, hogy Biles-nak valóban ez a természetes közege, s talán nem véletlenül nyilatkozta a világbajnokság előtt, hogy „azt hiszem, egy kicsit óvatosabbnak kell lennünk azzal kapcsolatban, ahogyan a dolgokat csináljuk" – mondta az NBC „TODAY" című műsorának adott interjújában.

Minden, amit a párizsi olimpia előtt teszünk, nagyon is átgondolt. Ezúttal inkább visszafogottan játszunk, hogy mentálisan és fizikailag is épek legyünk”

– utalt a nagy port kavaró tokiói olimpiai szereplésére, ahol döntős helyeket mondott vissza, s ezzel a kritikák céltáblájává vált, hiszen megfosztotta csapattársnőit az olimpiai döntős szereplés lehetőségétől. Akkoriban mentális fáradtságra hivatkozott, majd ahogy a Mandineren talán mindenkinél korábban pontosan kielemeztük ezt, később ő is elismerte, hogy egy úgynevezett „twistie”, vagyis térérzékelési probléma lépett fel nála, amit nem tudott kezelni. Két év kihagyás következett, majd – szinte példátlan módon – 732 nappal később visszatért a sportágba.