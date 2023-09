„Biztosra veszem, hogy kérni fogja a B-próbát, vagyis a második vizsgálatát a levett mintának, mert ha nem kérné, az azonnali beismerés lenne” – kezd bele az ügy értékelésébe Dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidoppingcsoport (MACS) vezetője, akit még a hivatalos ellenpróbára vonatkozó bejelentés előtt kérdezett a Mandiner. (Pogba azóta kérte is a „B” vagyis az ellenpróbát, ennek az eredményére néhány napot várni kell.)

Sajnos nagyon tipikus esetről beszélhetünk, egy sérülésből visszatérő játékos, aki bizonyítani akar, gyakorta nyúl olyan eszközökhöz, amivel a régi önmagát és az egykori csúcsformáját keresi.

Exogén tesztoszteront, anabolikus androgén szteroidot találtak az első mintában, ami ráadásul a legsúlyosabb kategóriába tartozó teljesítményfokozónak számít; ha beigazolódik a szer jelenléte, négyéves eltiltás is várhat akár rá” – folytatta a szakértő. Persze a doppingeljárás és a védekezés felépítése csak ezek után indulhat, de jogi szakértők szerint még a legjobban felépített védekezéssel sem nagyon valószínű, hogy Pogba az esetből eltiltás nélkül kerülhet ki.

Pogba példájából kiindulva szétnéztünk a labdarúgás berkein belül, hogy ez az első hallásra talán nem annyira dopping-érzékenynek tűnő sportág vajon milyen titkokat rejt, mennyire jellemző a játékosok tesztelése; és aki mégis tiltott anyagokhoz nyúl, az milyen segítséget vár a meg nem engedett teljesítmény-fokozóktól.

Kezdjük azzal a korábbi FIFA-elnök Sepp Blatter-i, később nyilvánosan visszavont kijelentéssel, miszerint ez egy tiszta sport, mert itt nincs értelme az egyéni doppingolásnak, hiszen erő, ügyesség, kondíció, játékintelligencia és labdaérzék is kell a jó teljesítményhez, és mindezt csapatban játsszák, vagyis a labdarúgásban nincs dopping-probléma.

Érdemes szétnéznünk kissé a múltban, hogy kiderüljön, a játékosok egy jó része, köztük számos nagy név nem egészen gondolta így. Később már Blatter sem.

Talán az egyik legismertebb név az isteni Diego Maradona, akit többször és többféle anyaggal is megcsíptek: volt ott kokain, efedrin-származék is többször, de a többi anyagról későbbi életében már nem is érdemes most szót ejteni.

Az egyik leglepőbb doppingoláson kapott nagyágyú, aki főleg edzőként lett igazán világhírű, nem más, mint a Manchester City jelenlegi sikeredzője, Pep Guardiola.

Az egykori spanyol középpályásnak 2001 novemberében, akkor az olasz Brescia játékosaként kétszer is pozitív lett a dopping-tesztje, akkor az anabolikus szteroidok közé tartozó nandrolonra, egy Piacenza elleni győzelmet és egy Lazio elleni vereséget követően.

Guardiola biztos volt az ártatlanságában, de 2002 januárjában négy hónapos eltiltást kapott. Enyhítő körülmény volt az ítéletében, hogy állítólag nem tudta, tiltott szereket szed. Évekkel később az egykori középpályást minden vád alól felmentették eljárásjogi hibákra hivatkozva, amellyel az olasz antidopping-ellenes szervezet, a NADO messze nem értett egyet.

Olykor elképesztő magyarázatot adnak a játékosok

A La Gazetta dello Sport által összegyűjtött Serie-A esetek között akadnak ugyanakkor egészen elképesztő mentegetőzések egyes focisták dopping eseteire. Cristian Bucchinak a 2000-01-es szezonban a Perugiában játszó középcsatárnak lett pozitív a doppingtesztje szintén nandrolonra, aki erre

azt a döbbenetes magyarázatot adta, hogy a pozitív eredmény oka a túlzott húsfogyasztás volt egy vaddisznósütés után. Ezt még ott sem kajálták be, így Bucchit egy évre eltiltották,

a szezon hátralévő részét kihagyta, majd visszatért a Perugiához.

1998-ban, egy francia orvos, Jerome Malza, aki Olaszországban élt akkoriban, a La Gazetta dello Sport egyik cikkében azt állította, hogy ő személyesen adott több, meg nem nevezett Serie-A játékosnak – az inkább tartós teljesítménysportokra jellemző – EPO-t, vagyis eritropoetint (más néven hematopoetint vagy hemopoetint, amely egy hormonhatású glikoprotein), amely elősegíti a vörösvértestek képződését, s amelynek elsősorban regenerációban vagy jelentősége.

A tiltott szereket nem a játékos szerzi be, erre komoly gépezet van

„A szerek ugyanazok alapvetően, hiszen ahhoz, hogy például izomerőt növeljen egy játékos, azt vagy tesztoszteronnal, vagy anabolikus androgén származékkal lehet fejleszteni a labdarúgóknál is, nem csak más sportokban. Az állóképességet és a gyorsabb regenerációt segíteni, amely pláne

a nagy nemzetközi kupákban érdekelt és a saját bajnokságukban is szereplő, és így igen nagy terhelést elviselni kénytelen játékosoknál kritikus, azt az EPO-val „szokták” elősegíteni.

A legnagyobb különbség ugyanakkor abban van, hogy mikor adják a tiltott teljesítményfokozót a játékosnak, hogy használjon is, de elkerüljék a lebukást. Mert azt ugye mondanom sem kell, hogy ezeket a szereket nem a játékos szerzi be, hanem sajnos erre komoly gépezetek működnek a háttérben” – erősíti meg a létező gyanút Dr. Tiszeker Ágnes.

Nagy nevek, akik megbuktak

A nagy nevek közül a Liverpoolnál, az Evertonnál és Midlesborough-nál is nagy karriert befutó portugál válogatott, Abel Xavier például 18 hónapos eltiltást kapott, miután a dianabol nevű anabolius szteroidra pozitív mintát adott 2005-ben. A 74-szeres híres holland középpályás, Edgar Davids nandrolonnal bukott meg, 4 hónapos eltiltást kapott 2001-ben, érdekességképpen éppen akkor, amikor a Juventus játékosa volt. Tiltott teljesítményfokozó használatát mutatták ki Davids honfitársának, Frank de Boernak, az FC Barcelona egykori holland válogatott labdarúgójának szervezetében is a doppingkontroll során ugyanebben az évben. A szer itt is nandrolon volt. A francia válogatott

Samir Nasri 18 hónapos eltiltást kapott, amikor kiderült, hogy a leadott mintájában egy 2016-os teszteléskor tízszer akkora „mikrotápanyagokkal megtolt” étrendkiegészítő mennyiséget találtak, mint amit a WADA kódex lehetővé tesz.

A Copa Americán tesztelt brazil Fred egyéves eltiltást kapott – amit később négy hónapra mérsékeltek –, amikor leadott vizeletmintájában vízhajtó nyomaira bukkantak, amely általában más doppingszerek elfedésére, illetve mielőbbi kihajtására szolgál és ugyanúgy doppinglistás.

Nem állítható tehát, hogy a labdarúgás doppingmentes sportág lenne, mi is csak néhány nevet emeltünk ki a sokból; maximum arról van szó, hogy a doppingtesztelések gyakorisága messze elmarad attól, amit más olimpiai sportágakban megszoktunk. Korábban az Arsenal híres trénere, Arsene Venger 2004-ben tett olyan nyilatkozatot, hogy szerinte a külföldről az Arsenalba érkező játékosok jelentős részének nem véletlenül olyan magas a vörösvértest száma, és hogy szerinte egyértelmű nyomai vannak az EPO-használatnak, mint ahogy arra is kitért, hogy szerinte Angliában számos labdarúgó úgy kap teljesítményfokozókat, hogy ezzel nincs is tisztában.

A Tito Futball Yotube csatorna „A guide to doping in football” című oknyomozó videójából igencsak meglepő adatok szűrhetők le.

Csak 3,5 évente tesztelnének egy játékost?

Szerintük

a világon nagyjából 140 ezer hivatásos labdarúgó létezik, s évente nagyságrendileg 40 ezer hivatalos doppingtesztet végeznek el rajtuk. Ez azt jelentené, hogy globálisan körülbelül minden egyes játékosra 3,5 évente jutna egy doppingteszt.

Ráadásul arra is hivatkoznak, hogy adatok alapján a tesztek nagyjából minden tizedik játékosnál mutatnak pozitív eredményt, ami egyesek szerint abból is fakad, hogy rossz időszakban tesztelnek, vagy a laboratóriumok maguk is érintettek az adatok meghamisításában, ahogy ezt részletesen levezetik az évtizedeken át korábban szovjet, majd az orosz államilag támogatott és szándékosan titkolt doppingesetek beláthatatlan nagyságrendű eseteiben.

Na, de

ha ennyire kiszámíthatatlan és ritka a doppingellenőrzés a labdarúgásban, van-e félnivalónk a magyar játékosok tisztességes játékát és részvételét illetően?

Dr. Tiszeker Ágnes egyértelműen fogalmazott. „Nagyot változott a labdarúgás világa, az UEFA szigora dopping ügyekben erős ma már, a WADA-kódexnek alávetik magukat, és megerősödtek világszinten a nemzeti antidopping-ellenes szervezetek, a NADO-k is.

Egyre inkább kiderül, hogy nincsenek érinthetetlen sportolók és sportágak.

Hogy mást ne mondjak, az NBA-ben doppingellenőrzés van, ők is aláírják a WADA-kódexet, szinte hihetetlennek tűnik. Azt hiszem az sem véletlen, hogy az amerikaiak egy „C” csapattal érkeztek a legutóbbi férfi kosárlabda vb-re, mert pontosan lehetett tudni, hogy doppingellenőrzés van a FIBA-nál. De jelentem, a FIFA-nál és az UEFA-nál is, az utóbbiban dolgozó kollégák munkáját személyesen is ismerem. Mi látjuk az UEFA teszt-programját, ők a miénket, és ezért azért fontos, hogy ne legyen az ellenőrzésekben duplikáció.

A magyar labdarúgó válogatott tesztelését az MLSZ erre vonatkozó szabályzatának megfelelően mi végezzük rendszeresen és a magyar labdarúgó-válogatott rendben van”

– zárta megnyugtatóan a témát Dr. Tiszeker Ágnes.

A nyitókép: Mandiner Grafika/ Paul Pogba és egy doppingteszt illusztráció. Fotó: Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP