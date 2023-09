Magyar versenyző a világ tetején - Valter Attiláék megcsinálták a kerékpáros Grand Slamet

Az amerikai Sepp Kuss győzött a vasárnap zárult Vuelta a Espanán, amelyen Valter Attila (a képünkön jobbról a harmadik) a 22. helyen végzett, csapatuk, a Jumbo-Visma pedig történelmi triplázást hajtott végre azzal, hogy egy évben megnyerte a Giro d'Italiát, a Tour de France-t és a spanyol országúti kerékpáros körversenyt is.

A holland sztár-alakulat összetett sikeréhez kétség sem férhetett, hiszen a dobogó mindhárom fokán Jumbo-mezes végzett az esztendő utolsó nagy viadalán. Az amerikai Sepp Kuss maga mögé utasította a Vuelta háromszoros bajnokát, az idei Girón nyerő szlovén Primoz Roglicsot és a Tour de France-első dán Jonas Vingegaard-ot. A Vueltán a 2013-ban diadalmaskodó Chris Horner után ő lett a második amerikai győztes, egyben a második olyan kerékpáros, aki egy naptári éven belül teljesítette mindhárom Grand Tour-viadalt és az egyiket meg is nyerte.

Valter Attila segítőként összetettben a 22. helyen végzett, és dobogóra állhatott Madridban. A magyar bajnok kiváló munkával járult hozzá a történelmi eredményhez és volt meghatározó tagja az elmúlt évtizedek egyik legerősebb háromhetes sorának tartott nyolcasban. A fiatalok kategóriájában nyolcadikként zárt a 25 esztendős csömöri bringás, aki már korábban felhívta magára a világ figyelmet: megnyerte a Tour de Hongrie-t, a 2021-es Giro d' Italián előbb átvette a vezetést a korosztályos kategóriájában, majd a hatodik szakaszt követően összetettben is élre állt, viselhette a rózsaszínű trikót, a "Maglia rosa"-t. Ezzel az első magyar lett a kerékpársportban, aki a három nagy háromhetes körverseny valamelyikén az összetett ranglista élén állt. Immár – csapatban – Vuelta-győztesnek is vallhatja magát, s ha így folytatja, egyénileg is egyre nagyobb szerephez juthat.

Összetett végeredmény:

1. Sepp Kuss (amerikai, Jumbo-Visma)

2. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo-Visma) 17 másodperc hátrány

3. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 1:08 perc hátrány

22. Valter Attila (magyar, Jumbo-Visma) 1:05:42 óra hátrány

A magyar kerékpárosok összetett helyezései Grand Tour-versenyeken (az MTI gyűjtése):

Bodrogi László:

Tour de France: 2002 - 62., 2003 - 108., 2005 - 119.

Giro d'Italia: 2007 - 84.

Vuelta a Espana: 2004 - nem fejezte be, 2006 - 76., 2007 - nem fejezte be

Valter Attila:

Giro d'Italia: 2020 - 27., 2021 - 14., 2022 - 35.

Vuelta a Espana: 2023 - 22.

Dina Márton:

Giro d'Italia: 2021 - 100.

Fetter Erik:

Giro d'Italia: 2022 - 83., 2023 - nem fejezte be

Peák Barnabás:

Giro d'Italia: 2022 - 110.

Nyitókép:EPA/Manuel Bruque