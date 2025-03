„Annyira örülök ennek a srácnak!” – Valter Attila is méltatta Horvátországban nyerő bringásunkat

A tavaszi versenyekkel végre megérkezünk az országúti kerékpárosidény érdemi részéhez, és ebből a szempontból örömteli, hogy a kezdeti magyar eredmények kimondottan biztatóak. Valter Attila előző hétvégi Strade Bianche-22. helye után most hétvégén két kisebb versenyen születtek hazai sikerek: Fetter Erik az új kontinentális magyar csapat, a Team United Shipping első szakaszgyőzelmét jegyezte az Isztriai Körversenyen, míg Vas Blanka egy olaszországi egynaposon, a Trofeo Alfredo Binda–Comune di Cittiglión ért célba másodikként a hazaiak klasszisa, Elisa Balsamo mögött.

Vas Blanka a második helyig száguldott Olaszországban (Fotó: Facebook/Vas Blanka)

Érdekesség, Fetter sikeréről jó barátja, Valter is megemlékezett közösségi oldalán, annál is inkább, mert tavaly nyílt Grinta Bike & Café nevű kávézója szponzorként is ott virít a United Shipping mezén. Mint írta: „Annyira örülök ennek a srácnak! Fetter Erik ma újra megmutatta, mire képes! Egész napos szökésből ért haza egyedül. Az elmúlt 1-2 év egyértelműen nem úgy alakult neki, ahogy szerette volna, vagy amiért megdolgozott. Ezért is óriási öröm látni, hogy már az első versenyek egyikét meg tudta nyerni a Team United Shipping színeiben.

Sokan nem értik, mennyire fontos a támogató, jó hangulatú közeg egy sportoló számára, Erik épp ezt bizonyítja a képen.

Dupla büszkeség nekem, hogy a Grinta Bike & Cafe logóval a mezen versenyeznek a srácok, nagyon örülünk, hogy részesei vagyunk ennek a projektnek!”

A világelitnek számító WorldTour-mezőny egyik legerősebb nagycsapatában, a Team Visma | Lease a Bike-ban tekerő Valter időközben a híres olaszországi szakaszversenyen, a Tirreno-Adriaticón segítette társait, bevallása szerint is értékes kilométereket gyűjtve. Erre szüksége is lesz a tavaszi klasszikusok és az egyre nagyobb viadalok előtt is, mint amilyen a szombati Milánó–Sanremo is lesz, természetesen a legjobb magyar bringással a mezőnyben.

Valter Attila egyik kedvenc versenye, a Strade Bianche rajtja előtt (Fotó: Marco BERTORELLO / AFP)

(Nyitókép: Schöff Gergely/Team United Shipping)