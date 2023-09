Legyőzte a mumusát – élre állt a Ferencváros!

Két mérkőzést pótoltak szerdán a labdarúgó NB I-ben. A kora estin a Paks hiába győzte le 2-0-ra hazai pályán a Debrecent, nem tudott a tabella élére ugrani. Egy gól hiányzott hozzá, talán éppen attól a Böde Dánieltől, aki fél órára állt be a 450. élvonalbeli találkozóján, ám ezúttal nem volt eredményes. A 144 találatnál tartó 36 éves csatár korábbi csapata, a Ferencváros viszont kihasználta a lehetőséget. A Fradi 1-0-ra verte a Kecskemétet a Groupama Arénában, és még így is egy meccsel kevesebbet játszva átvette a vezetést. 15 pontja van 6 fellépése után, az MTK-nak és a Paksnak 14-14 (7 meccsből).

A legutóbbi bajnok FTC és meglepetésre újoncként ezüstérmes eddig 15-ször csapott össze az élvonalban, a zöld-fehérek fölénye jelentős – 7 győzelem, 4 döntelen, 4 vereség. Az előző idényben ugyanakkor – a Mezőkövesd mellett – a KTE volt a másik olyan csapat, amelyet egyszer sem tudott legyőzni a Ferencváros: Kecskeméten kétszer 2–0-ra nyertek a lila-fehérek, míg az Üllői úton 1–1-et játszottak. Volt tehát miért visszavágnia az immár Dejan Sztankovics vezette Ferencvárosnak, amely fölényben és veszélyesebben játszott, azonban a 350. NB I-es mérkőzésén védő hazai kapusnak, Dibusz Dénesnek is akadt tennivalója. Az egyetlen gólt végül a Fradi szerezte a 72. percben. Sigér Dávid – a mezőny egyik legalacsonyabb játékosa – fejelt a hálóba. Abu Fani baloldali szögleténél a rövid sarok irányába mozogva remek ütemben emelkedett, és csúsztatott a kapu bal oldalába. A győztes találatáról így beszélt az M4Sportnak a középpályás, aki az első félidőben még kereste a helyét, és többször edzőjével egyeztetett az oldalvonal mellett.

„Éreztem hogy szabadon tudok fejelni, ezért vállalkoztam. Nagyszerű volt a beadás is,

szenzációs élmény számomra, hogy gólt szereztem.

Ritkán vagyok eredményes fejjel. A Kisvárda után a Kecskemétet is 1-0-ra tudtuk legyőzni, ettől is jó a csapat, hogy mindenkiben benne van a gól. A közönség velünk volt ezúttal is, külön öröm, hogy pont a B-közép előtt szereztem gólt. A KTE jól felkészült, ült a taktikája, amelynek köszönhetően az első 20 percben a középpályán emberfölényben voltak. Megvan a kellő önbizalmuk és tudásuk is. Aztán jobban forgattunk a játékot, közelebb-közelebb kerültünk a kapuhoz, és idő kérdése volt, hogy betaláljunk. Csak abban bíztam, addig nem kapunk gólt.”

Az FTC pályaválasztása mellett ez volt a nyolcadik NB I-es ütközetük, és a kecskemétiek csak kétszer tudtak pontot rabolni, most már hatodik alkalommal tértek haza vesztesen. A KTE a nyolcadik a tabellán, vasárnap a Diósgyőrhöz látogat. Az immár éllovas Ferencváros szombaton a 2. helyezett MTK otthonában lép pályára az Örökrangadón.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor