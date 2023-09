Brutális roham a válogatott meccsért, sokan pórul jártak – az MLSZ hadat üzent a jegyüzéreknek

A magyar labdarúgó-válogatott következő Eb-selejtezőjére október 14-én kerül sor a Puskás Arénában. A Magyar Labdarúgó Szövetség múlt hét pénteken kezdte el a jegyek online értékesítését, a belépők – nem meglepő módon – hihetetlenül gyorsan, nem egészen három óra alatt elfogytak. A jegyek megvásárlására (szokás szerint) először a Szurkolói Klub tagjainak volt lehetőségük, ezután következett az úgynevezett nyitott értékesítés azon drukkerek számára, akik nem rendelkeztek klubtagsággal.

Akadt olyan szurkoló, aki több órás várakozás után sem tudott jegyet vásárolni, de valaki – éppen a túlzott roham miatt – be sem tudott lépni a felületre. De ami a pórul járt fanatikusok számára sokkal tragikusabb: pár órával az online értékesítés lezárása után

a különböző közösségi oldalakon megjelentek a jegyüzérek ajánlatai, akik a legolcsóbb, 6 ezer forintos belépőket például tízszeres áron kezdték el árusítani.

Nem meglepő, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség közleményben ismertette, hogy hadat üzen a jegyüzéreknek, és ezzel szoros összefüggésben megújul a Szurkolói Klub. Az MLSZ közleményét az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

„A Magyar Labdarúgó Szövetség sajnálatát fejezi ki azon szurkolóknak, akik nem tudtak jegyet vásárolni a válogatott soron következő mérkőzésére, és mélységesen elítéli azokat, akik tisztességtelen haszonszerzésre használják fel a felfokozott érdeklődést.Valamennyi értékesített jegy névre szóló, azokat átírni szabályosan csak a jegyértékesítési szabályokban foglaltak betartásával lehet. Az MLSZ jegyértékesítési és névátírási szabályait betartó vásárlók biztonságosan tudnak hozzájutni a belépőkhöz. Az MLSZ kizárólag a hivatalos jegyértékesítési partnerétől vásárolt jegyekért és a náluk átírt jegyekért vállal garanciát. Ugyanakkor

nem javasoljuk a szurkolóknak, hogy bármilyen, a hivatalos értékesítési csatornától eltérő forrásból vásároljanak jegyet, mert ez növeli a visszaélések, csalások kockázatát.

A tapasztalatok szerint az eladásra kínált jegyek többsége érvénytelen, hamisított jegy, illetve érvényes jegyek sokszorosítása. Azok, akik privát csatornákon keresztül jutnak jegyhez, kiteszik magukat annak a kockázatnak, hogy hamis, hamisított, érvénytelen jegyet vásárolnak, és nem tudnak belépni a stadionba. Az ilyen jeggyel üzletelő eladók és a belépőket megvásárlók egyaránt felelősek a jelenség létezéséért. A jegyek felhasználására vonatkozó szabályok megszegése (hamis jegy, több személy számára értékesített egyazon jegy stb.) hatósági eljárást vonhat maga után. Ha az MLSZ be tudta/tudja azonosítani az elkövetőt, minden esetben feljelentést tett és a jövőben is tesz.

Az MLSZ Szurkolói Klubja a közeljövőben megújul: az új rendszerben a ténylegesen mérkőzésre járó legaktívabb szurkolók kapnak majd elővásárlási lehetőséget, valamint erősíteni fogjuk a jegyértékesítéssel és névátírással kapcsolatos biztonságot, átláthatóságot és tisztességes piaci magatartást.

A jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, hogy a szövetség hatékonyan felléphessen a tisztességes szurkolók érdekeit sértő jelenséggel szemben, ezért az MLSZ jogszabály-módosítást fog kezdeményezni annak érdekében, hogy hatékonyabban lehessen védekezni a jegyüzérekkel szemben”

Szoboszlai Dominikék maximálisan számítanak a tisztességes szurkolókra

Eddig szól a szövetség hivatalos közleménye, az alábbi hozzászólásokat pedig a szurkolók kommentjei közül válogattuk:

„Ideje volt már reagálni a szövetségnek. Külön öröm számomra és támogatom, hogy a legaktívabb meccsre járok előnyben részesüljenek, és ne órákig üljenek a gép előtt egy-egy alkalommal azok, akik akkor is kitartanak, amikor nem minden tutis”

„Semmi gond, majd hármasával forgunk át a kapun!”

„Rendszeresen járok válogatott mérkőzésekre. Amikor a húszezres Groupama Arénában tartottak mérkőzéseket mindig sikerült jegyet vennem, akár a norvégok elleni Eb-pótselejtezőről legyen szó vagy a szlovákok elleni meccsről. Az Európa-bajnokságra is sikerült jegyeket vásárolnom, pedig ott is csapnivaló volt a rendszer. Most, hogy elindult a jegyértékesítés, olyan hosszú sor állt előttem, amit még eddig soha nem tapasztaltam, nem is jutottam jegyhez. Viszont azt látom hogy eddig soha nem tapasztalt mértékben bukkannak fel eladásra kínált jegyek. Szerintem meghekkelték az oldalatokat és ezt ti is tudjátok. Profi programozó írt egy olyan robotot, ami sorban áll helyettük, így javaslom a chaptát bevezetni, mikor véget ért a sor, és belépne a vásárlói felületre. A másik, hogy a jegyek csak és kizárólag névre szóljanak és nem lehessen átruházni. Ha valaki nem tud elmenni a meccsre, visszaváltja jegyet az MLSZ felületén, a felszabadult jegyeket újra meg lehet vásárolni mindenkinek a mérkőzés napján reggel 8-10 óra között. Akik pedig nyerészkednek, azoknak szívből kívánom, hogy az összes megkeresett forintot gyógyszerre költsék, illetőleg javaslom a NAV-nak, hogy ezeknek az embereknek a személyi jövedelemadó bevallásukat kiemelten figyeljék, hogy vajon feltüntetik-e az így szerzett pénzt és fizetnek-e utána szját”

„Mondjuk úgy nehéz aktívvá válni, ha csupán szökőévente sikerül jegyet venni...”

„Kedves MLSZ! Nagyszerű lenne, ha az informatikai rendszert is bővítenék, legalább az értékesítési időszakban, tanulva az elmúlt évek tapasztalataiból. Talán akkor nem lenne lassú és elérhetetlen a weboldal a jegyvásárlás közben”

Természetesen megkerestük a Magyar Labdarúgó Szövetséget is, ahol Sipos Jenő szóvivő közölte, a hivatalos közleményen kívül egyelőre nem akarnak új információt közölni. Úgy fogalmazott, „dolgozunk azon, hogy minél hatékonyabb legyen az informatikai rendszer és ezzel szoros összefüggésben a jegyeladás, pontosan azért, hogy kizárólag a tisztességes szurkolók jussanak meccsbelépőkhöz. Amint lesz új információ a témával kapcsolatban, azt a hivatalos forrásainkon egyből közzé tesszük”

