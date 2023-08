Kitiltják a transzneműeket a női sakkeseményekről

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) megtiltotta, hogy transznemű nők női sakkversenyeken vegyenek részt, egészen addig, amíg megfelelően meg nem tudja vizsgálni a kérdést – írja a BBC. Hozzáteszik, hogy ez akár két évbe is telhet.

A döntés kiakasztotta a transznemű sakkozókat, több kritika is érte a szövetséget. Több sportágat irányító testület is dolgozik transznemű sportolókkal kapcsolatos szabályzaton, de a sakkhoz nem kell olyan mértékű fizikai aktivitás, hogy a transzneműség ilyen mértékben számítson, legalább is ezzel támadják a döntést a kritikusok.

A FIDE a BBC-nek elmondta, hogy figyelemmel kíséri, mi történik a többi sportágban, és mérlegeli, hogy ezeket a szabályozásokat át tudja-e ültetni a sakkba.

