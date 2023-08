Botrányos nyitómérkőzés - nagy pofon a bajnok Barcelonának

A játékvezető az, aki hagyta, hogy ez idáig fajuljon, ez van!

– nyilatkozta a 0-0-ás döntetlennel végződő mérkőzést követően a feldúlt barcás vezetőedző, Xavi – idézte őt a reuters.com.

Xavi dühöng.

Európa-szerte elindultak a legnevesebb élvonalbeli labdarúgó-bajnokságok, köztük a spanyol La Liga is.

A bajnoki címvédő FC Barcelona a Getafe otthonában lépett pályára a 2023-24-es spanyol labdarúgó-bajnokság első fordulójában.

A Getafe pályája nem volt a címvédő kedvence már a találkozó előtt sem, hiszen Xaviék legutóbb 2019-ben tudtak a Coliseum Alfonso Pérezben győzelmet aratni. Még ront a statisztikájukon, hogy gólt is ekkor szereztek itt utoljára a katalánok. Az azóta lejátszott három Getafe–Barcelona párharcból egyet a hazaiak nyertek meg, kettő pedig gól nélkül zártak.

Az első negyedóra végén Raphinha veszélyes szabadrúgását ütötte ki Soria kapus – számolt be róla az nso.hu, majd később is a brazil került főszerepebe, de egészen más miatt.

A 42. percben egy felívelt labdára Raphinha és Alvárez startolt rá, a brazil lekönyökölte a hazaiak védőjét, amiért a játékvezető egyből felmutatta neki a piros lapot. Itt indult a lapdömping.

A szünetben a Barcelona csapatában pályára lépett Abde, aki előtt rögtön adódott is egy lehetőség, de a lövése a kapu fölé szállt. Az 57. percben kiegyenlítődött a csapatlétszám, jött a második piros, ugyanis Araújo buktatásáért Mata megkapta második sárga lapját, így ő is idő előtt mehetett az öltözőbe.

A Barcelona részéről az La Liga tavalyi gólkirálya, Robert Lewandowski járt a legközelebb egy közeli fejes révén ahhoz, hogy gólt szerezzen

már az első idei meccsén, de próbálkozását Alvarez a 63. percben a vonalról tisztázni tudta.

A 70. percben a kispadon hevesen reklamáló Xavi is piros lapot kapott. Az első félidő végén a már akkor is sokak türelmét próbára tévő 10 perces hosszabbítást a második játékrész végén is sikerült abszolválnia Cesar Soto Grado játékvezetőnek.

Xavit a Getafe-Barcelona la Liga mérkőzés 70. percében reklamálásért kiállították.

A találkozó végül egy hosszabb VAR-vizsgálat után a 106. percben ért véget. A Barcelona ezzel már sorozatban negyedik alkalommal maradt gól nélkül a Getafe otthonában.

Gól ugyan nem hozott a mérkőzés, de számos markáns kritika született a la Ligát nem túl pozitív színben feltüntető meccs után, érthetően főleg Xavi engedett utat a dühének:

„A játékvezető az, aki hagyta, hogy ez idáig fajuljon, ez van. Amikor jeleztem neki, hogy túl sok (szabálytalanságot) engedett meg, akkor engem is kiállított” – háborgott Xavi.

Az is szégyen, hogy 20 percet hosszabbított, valójában miatta hülyét csinálunk magunkból, és ez nevetséges, és ha ez a meccs a liga terméke, akkor ez szégyen”

– összegezte dühét a katalánok mestere, aki azért azt is hozzátette, hogy tavaly is így kezdtek mégis bajnokok lettek, szóval ez semmit nem jelent.

Vasárnap a Barcelona hazai pályán – pontosabban a Camp Nou felújítása miatt az Olimpiai Stadionban – is debütál az új évadban, a gránátvörös-kékek a Cádizt fogadják.