Hivatalos – Európa Ligában induló csapathoz igazol Bolla Bendegúz

Bolla Bendegúz a magyar labdarúgó-válogatott játékosa hivatalosan is a svájci Servette FC csapatához csatlakozott – jelentette be hivatalos oldalán a klub, amely egy évre kölcsönbe szerződteti a játékost. A csapat vételi opcióval is rendelkezik, amennyiben a Bolla a mérkőzéseik legalább 65 százalékán pályára lép, megvásárolhatják a játékjogát. A magyar játékos új együttesében a 77-es mezszámot viseli majd.

A magyar labdarúgó, aki a Premier League-ben szereplő jelenleg Wolverhampton Wanderers játékosa, az elmúlt két idényben szintén kölcsönben a szintén svájci Grasshoppers csapatában szerepelt, nem is akárhogy, hiszen jobbhátvéd létére 67 mérkőzésen 6 gól és 7 gólpassz volt a mérlege. A labdarúgó a kölcsön lejártával nyár elején visszatért az angol csapathoz, ám posztján Nélson Semedo és Matt Doherty személyében két játékos is előtte szerepel a rangsorban, így valószínűleg nagyon kevés játéklehetőségre számíthatott volna.

Valószínűleg épp a játékpercek hiánya miatt nem kapott meghívót a magyar válogatott kedden kihirdetett keretébe a szerb és a cseh válogatott elleni mérkőzésekre. A labdarúgó a válogatott szerepléssel kapcsolatban a köztelevíziónak úgy elmondta, hogy többször is beszélt a nyáron Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, ezért is volt fontos, hogy lezárult az átigazolás a válogatott következő találkozója előtt. Bolla kijelentette, hogy

pályafutása egyik legfontosabb idénye lesz a mostani, hiszen a szezon végén rendezik a 2024-es Európa-bajnokságot.

Az igazolás a 2022/2023-as idényben hetedik helyen végzett Grasshopperstől mindenképp előrelépés a magyar játékos számára, hiszen a svájci bajnokság előző idényében ezüstérmes Servette ősszel az Európa-liga csoportkörében szerepelhet. Bolla szerint ez kifejezetten előnyös számára, mert így az európai kupaporondon is játszhat és tapasztalatokat gyűjthet.

„Az elmúlt két évben, amikor játszottam a Servette ellen, nagyon szimpatikus csapat volt. Minden évben megvolt az esélye, hogy bajnok legyen. Azt gondolom, ez a mostani idényben is így lesz” – mondta a köztelevíziónak Bolla, aki kifejtette, új együttese offenzív, rövid passzos futballt játszik, ezért szerinte a támadójátékával hívhatta fel magára a figyelmet.