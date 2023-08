Küzdeni fogunk egymásért, a klubért és a szurkolókért – megszólalt a Fradi edzője a visszavágó előtt

A bajnokcsapat megbízott trénere az Origónak adott interjújában többek között elmondta: ugyan voltak korábban is beugrásai a kispadon, az írek elleni hazai Európa-Konferencialiga-mérkőzés volt pályafutása eddigi legkomolyabb szakmai feladata.

Olyan európai kupameccsel kellett kezdenem, ahol az volt a tét, hogy ha nem sikerül a továbbjutás, akkor vége a nemzetközi szereplésnek.

Győzelmi kényszerben vagyunk, olyan meccseket játszunk, amelyeken nem szabad hibázni!

A szakember azt is hozzátette: „A játékosok lelki világának is jót tett a Shamrock elleni győzelem, mert őket is óriási sokként érte a BL-kiesés”.

Természetesen Sztanyiszlav Csercseszov személye is szóba került a beszélgetés során. Máté Csaba kezdésként nem felejtette el megemlíteni: „mivel én is tagja voltam a stábnak, az én felelősségem is megvan a történtekben”.

Az orosz-oszét edző védelmében elmondta: „Szögezzük le, hogy egy olyan edzőről beszélünk, aki az elmúlt évek legnagyobb sikereit érte el a csapattal! Kétszeres bajnok, kupagyőztes, az európai porondon Európa-liga-csoportkört nyert az irányításával a csapat, bejutott a legjobb 16 közé”

Az új felállás kapcsán a vezetőedző a következőket tartotta fontosnak kiemelni:

A játékosoknak is elemi érdekük, hogy visszaálljon a csapat arra az útra, amelyikről letért. Pontosan tudják, hogy behatárolt a karrierjük, van egy bizonyos idejük, ami alatt kiaknázhatják, ami bennük van. Ők is szeretnék jóvá tenni, ami történt.

Egymásért, a klubért és a szurkolókért is küzdenünk kell” – fogalmazott a szakvezető.

A Ferencváros jövőjével kapcsolatban Máté Csaba fontosnak tartotta megjegyezni: „nagyon fontos, hogy a sikereket a helyén kezeljük. Néha ugyanis az volt az érzésem, hogy bizonyos dolgok, főleg a sikerek kezdenek természetessé válni. Miközben, ha szétnézünk, azt látjuk, hogy csak itt a szűkebb régióban is óriási a konkurencia, amivel meg kell küzdenie a Fradinak. A BL-csoportkörbe a selejtezőkből mindössze négy csapat jut be, de az Európa-liga csoportköre is elképesztően erős. Ha ott bármilyen sikert el tudunk érni, azt nem szabad természetesnek venni, az igenis bravúr. De a legfontosabb: alázat, szorgalom és tisztesség nélkül nincs siker!”

A Shamrock Rovers elleni visszavágó előtt az is szóba került: mennyire rangos a harmadik számú nemzetközi kupasorozatban szerepelni?

„A Konferencialiga-csoportokban, de különösen a végjátékában már nagyon komoly csapatok meccselnek egymással, és tétje is van a végső sikernek, hiszen a győztes a következő idényben az Európa-liga csoportkörében szerepelhet. Tehát egyáltalán nem lebecsülendő sorozat a Konferencialiga, nem olyan szint, amit bármelyik magyar csapatnak ne lenne érdemes komolyan venni” – mondta az Origonak nyilatkozva Máté Csaba.

Nyitókép Máté Csaba és a csapat is - győzelmi kényszerben! Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt