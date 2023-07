Szalai Attila édesapja: „A fiamnak a Bundesliga volt az álma”

„Úgy tudom, először az Union Berlin vette fel a kapcsolatot a Fenerbahcéval, de a két klub nem jutott addig a tárgyalásokban, hogy Attilával a személyes feltételekről egyeztessenek” – mondta el a portálnak a Hoffenheimhez szerződő Szalai Attila édesapja, idősebb Szalai Attila, a Vác, az MTK, a Csepel és a Videoton korábbi védője. „A Hoffenheim viszont nagyon szerette volna megszerezni a fiamat,

a német klub a végsőkig kitartott,

és több hetes egyezkedés után végül megszületett az egyezség. Nagyon örülök neki, nagyon boldog vagyok, mert Attilának mindig is a Bundesliga volt az álma.”

A 25 esztendős hátvéd édesapjától az is megkérdezték, hogy a fia miben fejlődött a legtöbbet Törökországban. „Mindenben. Talán ennek is köszönhető, hogy folyamatosan érkeztek a megkeresések, akadnak olyan egyesületek, amelyek öt-hat éve követik figyelemmel Attilát, neves európai csapatok érdeklődtek utána, de a Fenerbahce nagyon sokáig nem engedett a 20 millió eurós vételárból. Ha csak a kérőkön múlt volna, a fiam már hamarabb megérkezett volna a Bundesligába, végül most sikerült nyélbe ütni az üzletet. Nagyon hálásak vagyunk az isztambuli klubnak, a fiam csodás éveket töltött a csapatnál, most pedig megy tovább azon az úton, amelyet megálmodott magának.”

A labdarúgó édesapja hozzátette, tervei szerint a fia összes hazai meccsén ott lesz, tiszteletjegy helyett azonban szeretne bérletet vásárolni. „Talán máshogy gondolkozom, mint a többség, de az én fejemben az jár, hogy segítsem azt a klubot, amelyben a fiam futballozik. Mindenkinek látnia kéne ezt a kis ékszerdobozt, a stadiont, az edzőközpontot. Beszélgetni a szakemberekkel, az itteni dolgozókkal, és megnézni ezeket a körülményeket.

Az utolsó sarkáig körbejártam a létesítményt, aztán arra gondoltam magamban: igen, Attila megérkezett a Bundesligába.”

„Mindig közel állt hozzánk a német mentalitás, a precizitás, az a felfogás, hogy mindennek megvan a maga helye és ideje. A Bundesliga pedig egy igazi show, a csapatok az első perctől az utolsóig mennek, mindent beleadnak, mindezt elképesztő színvonalon. Nem véletlenül a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és ide érkezik meg most Attila. 25 évesen még fiatalnak számít a belső védők mezőnyében, és biztos vagyok benne, hogy a német élvonalban sokat fejlődik még.”

let's play some football.



if you dare. pic.twitter.com/qr3NrJgeYW — TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) July 24, 2023

Hangsúlyozta: „Egy nagyon fontos üzenetet szeretnék még elmondani. Ezen a nyáron fiatal magyar srácok, a húszas éveik elején járó futballisták szerződtek a Premier League-be és a Bundesligába, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után most Attila klubváltását jelentették be. Csak arra szeretnék kérni mindenkit, legyen az szurkoló vagy szakember, hogy segítsék, támogassák őket, álljanak mögéjük.

Ezek a fiúk a jövő generációját is inspirálják, mindannyian bizonyították, hogy igenis, Magyarországról is el lehet jutni a világ legerősebb bajnokságaiba.

Bízzunk bennük, és álljunk mögéjük, mert még legalább tíz évnyi futball van bennük a legmagasabb szinten.”

Nyitókép: Twitter