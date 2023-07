Gyulay Zsolt: Tíz-tizenkét aranyéremre van esélyünk a párizsi olimpián

A magyar sport első számú vezetője a felszólalását azzal kezdte, hogy „mindannyiunknak a minél eredményesebb olimpiai szereplés az érdeke, és ezzel egyenesen arányos a sportfinanszírozás mértéke is”. Dr. Schmidt Ádám emlékeztetett arra:

a magyar állam 2023. január 1-től az eddigi 16 sportág helyett immár negyvenötöt részesít kiemelt támogatásban a Nemzeti Versenyfejlesztési Program keretein belül, és ezzel szoros összefüggésben a Magyar Olimpiai Bizottság ebben az évben 167, jövőre 300 millió forintot igényelhet a társasági adókedvezmény keretéből.

A sportvezető kitért arra is: a Kiemelt Edző Program és az Utánpótlásnevelő Edző Program mellett most már a sikeres nevelőedzők is állami támogatásban részesülnek, a legfiatalabb, szárnyaikat bontogató tehetségek pedig a Tehetség Plusz Program keretein belül kaphatnak anyagi támogatást.

Schmidt Ádám: Az eredményes olimpiai szereplés közös érdek! Fotó: MTI/Lakatos Péter

A sportállamtitkárság vezetője nem felejtette el megemlíteni, mekkora öröm számára, hogy a MOB-bal kiváló a szakmai együttműködés – ezt a korábbi években nem lehetett ennyire határozottan kijelenteni...

Soha nem látott olimpia lesz, egy kultikus élmény, ikonikus helyszíneken!

Ezt követően Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke azzal kezdte a beszámolóját, hogy az elmúlt időszakban már több alkalommal járt a magyar küldöttség Párizsban, így személyesen tapasztalhatták, hogy a francia főváros már most készen áll a rendezésre.

„Soha nem látott olimpiának nézünk elébe, hiszen a szervezők kifejezett szándéka, hogy szurkolóbarát és emberközeli esemény legyen a jövő évi ötkarikás játékok, ezt jelzi, hogy már a megnyitó ünnepség is a Szajnán lesz - mintegy 3-400 ezer érdeklődő előtt - a folytatás is kultikus élmény lesz ikonikus helyszíneken!”

Gyulay Zsolt azt is megjegyezte: számunkra külön örömteli az a tény, hogy az olimpia visszatért Európába, de ezt követően is remek időszaknak nézünk elébe, hiszen a 2028-as Los Angeles-i, valamint a 2032-es brisbane-i játékok is fantasztikus távlatokat ígérnek.

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke kiemelte „számunkra nem az egó a fontos, hanem a cél. Már a párizsi részvétel kiharcolása is óriási fegyvertény (eddig öt sportágban 19 versenyzőnk szerzett kvótát 2024-re), azzal lennénk elégedettek, ha a Team Hungary, azaz a Magyar Csapat 150-200 fővel tudná képviselni a magyar sportot a francia fővárosban, nagyon sokat várunk a csapatsportágak képviselőitől, elsősorban a vízilabdázóktól, a kézilabdázóktól és a kosárlabdázóktól és persze, számos aranytartalékunk is lesz!”

„Párizsban áldott állapotba szeretnénk kerülni”

Gyulay Zsolt említette: mindig megkapja azt a kérdést, hogy hány aranyérmet vár? Ezzel kapcsolatban a következőket mondta el:

„Párizsban áldott állapotba szeretnénk kerülni, és olyan támogató közeget kialakítani a csapaton belül, hogy a versenyzőinknek mindez kellő segítséget és önbizalmat jelentsen. A mai napig élénken emlékszem rá, hogy ez mennyire jólesett nekünk 1988-ban, Szöulban és 1992-ben, Barcelonában. Külön készülünk pszichológiai és regenerációs segítséggel is, és éppen a kiemelt állami támogatásnak köszönhetően egyetlen forint sem hiányzik ahhoz, hogy el is érjük a céljainkat. Véleményem szerint 10-12 aranyérem-esélyesünk van, a közös vágy, hogy a maximumot hozzuk ki a Team Hungary-ből!”

Az úszó Rasovszky Kristóf az eddigi csúcstartó: négy számban is rajthoz állhat Párizsban! Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ők már ott lesznek Párizsban!

A szerdai sajtóeseményen is elhangzott: eddig öt sportág 19 versenyzője harcolta ki az olimpiai kvótát. Lássuk, kik ők!

Atlétika: Kozák Luca (100m gátfutás), Molnár Attila (400m síkfutás)

Ökölvívás: Hámori Luca (66 kg), Kovács Richárd (63,5 kg)

Öttusa: Bőhm Csaba (férfi egyéni), Gulyás Michelle (női egyéni)

Sportlövészet: Pekler Zalán (10m légpuska, 50m három testhelyzetű puska)

Úszás: Betlehem Gábor (800m gyors, 1500m gyors), Kovács Benedek (100m hát, 200m hát), Kós Hubert (100m hát, 200m hát), Márton Richárd (200m pillangó), Milák Kristóf (100m pillangó, 200m hát), Németh Nándor (100m gyors), Rasovszky Kristóf (10km nyíltvizi úszás, 400m gyors, 800m gyors, 1500m gyors), Szabó Szebasztián (50m gyors), Telegdy Ádám (200m hát), Késely Ajna (400m gyors), Szabó-Feltóthy Eszter (200m hát), Pádár Nikolett (200m gyors)

Nyitókép Gyulay Zsolt MOB-elnök optimistán tekint a jövőbe Fotó: MTI/Lakatos Péter