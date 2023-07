Fel a győzelemre! Ferencváros - Shamrock Rovers 2-0 – ÉLŐ KÖZVETÍTÉS!

Ismert, a Bajnokok Ligája első selejtező körében a feröeri KÍ az első mérkőzés gól nélküli döntetlenje után - óriási meglepetésre! - az Üllői úton verte 3-0-ra a Ferencvárost, amely így az Európa-konferencialigába zuhant.

A kudarc után fejek is hulltak a porba: a történelmi vereség után Kubatov Gábor klubelnök azonnal kirúgta Sztanyiszlav Csercseszovot, így a csütörtöki mérkőzésre az eddigi másodedző, Máté Csaba valamint a klub korábbi válogatott játékosa Leandro de Almeida készítette fel a csapatot.

A szakember többek között elmondta: elsősorban a vereség okozta sokkból kellett kirángatni a játékosokat, hiszen érthetően őket is váratlanul érte ez a kudarc. Ismert: a két gárda a tavalyi szzonban is összekerült az Európa Liga-csoportkörbe jutás kapcsán, és a Groupama Arénában aratott magabiztos, 4-0-s siker után az is belefért, hogy a magyar bajnok idegenben 1-0-s vereséget szenvedjen.

A mérkőzést a mindössze 31 éves örmény sportember, Ashot Galtakcsjan vezeti, a két csapat a következő összeállításban kezdi a mérkőzést:

Ferencváros: Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Cissé, Ramírez - Sigér, Abu Fani - Zachariassen, Marquinhos, Traoré - Varga B.

Shamrock Rovers: Mannus - Clearly, Lopes, Grace - Kavanagh, Burt, Poom, O'Neill, Hoare - Towell, Kenny

SZÜNET UTÁN

Két perc a hosszabbítás.

45. perc

A játékrész utolsó percében egy szögletet követően Marquinhos elé kerül a labda, de a brazil tiszta helyzetből sem találja el a kaput.

38. perc

Ramírez beadása után Traoréig jut a labda, a mali válogatott támadó egy ír védőbe bombázza a bőrgolyót.

36. perc

Sokat mondó adat: a Ferencváros eddig 69 százalékban birtokolta a labdát.

32. perc

Góllal tér vissza az ecuadori Cristian Ramírez! Makreckis labdája után Traoré ad be, amelyet a balhátvéd a kaputól 17 méterre vesz át, és nemes egyszerűséggel a kapu jobb oldalába bombáz - Ferencváros – Shamrock Rovers 2-0!

30. perc

Ivószünet!

29. perc

Ramírez remek beadása után Varga B. nyakatekert mozdulattal fejel, ez semmi veszélyt nem jelent a kapura.

25. perc

Varga B. fejeli le a labdát a büntetőterületen belül, Traoré lő, az egyik ír védő kézzel blokkol, de nem volt természetellenes helyzetben a játékos keze...

23. perc

Marquinhos gyanús körülmények között esik el a tizenhatoson belül, de ez nem büntető.

Sigér Dávid nem esett át a labdán, góllal tért vissza Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

15. perc

Elég döcögős a Fradi játéka, még egyetlenegy lövés sem ment az írek kapujára... De rögtön két szögletet rúghat egymás után a Ferencváros, és a második után fel is robban a lelátó: a kipattanó labdába Sigér Dávid bombáz bele, a hosszú kihagyás után a napokban visszatérő Mannus a védőn felpörgő labda mellé nyúl, amely így akadálytalanul hull a kapuba. Ferencváros – Shamrock Rovers 1-0!

6. perc

Az első helyzet a Shamrocké: Poom labdája után Burt kerül helyzetbe, Dibusz nagy bravúrral véd, a kapusról Cissé kezére perdül a labda, de az új kézszabály szerint ezért semmiképpen nem jár büntető. A Konferencialiga ezen körében egyébként sincs VAR...

1. perc

A Ferencváros kezdi a mérkőzést.

Nyitókép Nem a képen látható Zachariassen szerezte, de a lényeg, hogy megvan a Fradi vezető gólja! Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt